Nilüfer'de kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

Kaçak yapı ile kararlı mücadelesini sürdüren Nilüfer Belediyesi, imara uygun olmayan yapıları yıkıyor. Daha önce kaçak olduğu için yıkılan ancak sonra tekrar inşa edilen Alaaddinbey Mahallesi’ndeki işyeri tekrar yıkıldı. Yaylacık’taki imara uygun olmayan ticari yapı da yerle bir edildi.

Planlı ve çağdaş bir kentleşme politikası ile yapılaşan Nilüfer’de imara uygun olmayan yapılara göz açtırılmıyor. Saha kontrollerinin yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, tespit ettikleri kaçak yapıları yıkıyor.

Son olarak Yaylacık ve Alaaddinbey Mahallesi’nde yasal mevzuata aykırı iki işletme bu durumdan nasibini aldı. Saha güvenliğinin alınmasının ardından başlayan çalışmalarda iki işletme binası yıkıldı. Tarım alanı üzerine imarsız inşa edilen Yaylacık Mahallesi’nde 280 metrekarelik işyeri ile daha önce yıkılmasına karşılık yeniden kaçak inşa edilen Alaaddinbey Mahallesi’ndeki 850 metrekarelik işletme binası tekrar yıkıldı. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, kaçak yapılarla mücadeleye devam edecek.