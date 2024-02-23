Nilüfer'de kadınlara ücretsiz kanser taraması

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Geç Kalma Sağlıklı Kal’ projesi çerçevesinde kadınlara ücretsiz kanser taraması yapılıyor.

Nilüfer Belediyesi, kansere karşı erken teşhis için kadınları yönelik ücretsiz sağlık taraması çalışması başlattı. Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Geç Kalma Sağlıklı Kal’ projesi çerçevesinde 300’e yakın kadın meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserine karşı sağlık taramasında geçirildi. Halen devam eden uygulama çerçevesinde salı ve perşembe günleri Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’e getirilen kadınlara ücretsiz kanser taraması yapılıyor. Bugüne kadar Nilüfer’deki 11 mahallede 40-69 yaş kadına meme, 30-65 yaş kadına rahim ağzı kanserine ilişkin tarama yapıldı. Ayrıca 50-70 yaş arası erkek, kadın vatandaşlara da kalın bağırsak kanseri taraması gerçekleştirildi. Tarama yaptırmak isteyen vatandaşlar bulundukları mahallelerinden araç ile alınarak KETEM’e götürülüyor, kanser taramaları yapıldıktan sonra tekrar ikamet ettikleri adrese bırakılıyor.