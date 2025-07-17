Nilüfer'de Kapalı Pazar ve yeni Muhtarlık hizmete açıldı

Nilüfer Belediyesi, Kültür Mahallesi’nde hem modern kapalı pazar alanını hem de yenilenen muhtarlık binasını törenle hizmete açtı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kapalı Pazar Alanı ile yenilenen Kültür Mahallesi Muhtarlık Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, projenin yaklaşık iki yıl önce temellerinin atıldığını ve 580 gün süren bir çalışmayla tamamlandığını belirtti. Tesisin sadece bir pazar alanı değil, aynı zamanda sosyal etkileşimi teşvik eden bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Özdemir, Hem sağlıklı hem de güvenli bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlarken, aynı zamanda pazar alanlarını sosyal yaşam alanlarına dönüştürmek istiyoruz. Alışverişe gelen kadınların yanında getirdiği çocukların da kaliteli vakit geçirebileceği alanlar hazırlıyoruz. İlk bakışta sadece bir pazar alanı gibi görünse de, 3 bin 650 metrekare kapalı ve 4 bin 500 metrekare açık alan ile halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladık. Her perşembe günü burada pazar kuruluyor. Esnafımız ve vatandaşlarımız yağmur çamur demeden buraya gelip keyifle, güvenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabiliyor. Pazarın kurulmadığı günlerde ise burası otopark olarak değerlendirilecek, aynı zamanda çeşitli sosyal aktiviteler için de kullanılabilecek alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.