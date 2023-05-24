Nilüfer'de kitap kurtları 55 bine yakın kitap okudu

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 12. kez düzenlediği “Boyun Kadar Kitap Oku” etkinliğinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Nilüfer’deki devlet okullarından bin 556 öğrenci etkinlikte yer alarak toplam 54 bin 946 kitap okudu.

Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2022- 2023 döneminde düzenlediği “Boyun Kadar Kitap Oku” etkinliği ödül töreni ile sona erdi. Nilüfer ilçesindeki devlet okullarından ilk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte bu dönem 2 bin 610 öğrenci başvuruda bulunurken, 54 bin 946 kitap okundu. Öğrenciler projenin başladığı 2011 yılından bu yana da toplam 477 bin 529 kitap okudu.

En çok kitap okuyarak dereceye giren öğrenciler BAOB’ta düzenlenen törende ödüllendirildi. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar, Nilüfer Kulübü Dönem Başkanı Harun Bayrak, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi, okul yöneticileri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Ödül törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çocuklarda okuma alışkanlığını geliştirmek ve kütüphaneyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen projeye her geçen yıl ilginin daha da arttığını ifade etti. Projenin Türkiye’ye örnek olduğunu da vurgulayan Başkan Erdem, “Etkinliğimize bu yıl 63 okuldan toplam bin 556 öğrenci katıldı ve toplam 54 bin 946 adet kitap okundu. Bu yıl da dahil olmak üzere 12 yıl boyunca projede toplam 477 bin 529 adet kitap okunmuş. Bu aynı zamanda 44 milyon 206 bin 638 sayfa okuma anlamına geliyor. Ben projeye emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayenizde Nilüfer’de kitap kurtlarının sayıları artıyor. Kütüphanelerimizin çocuk üye sayısı neredeyse 20 bine ulaştı. Ben projeye katılan, okumanın, bilginin, kitabın rehberliğine inanan çocuklarımıza, onlara rehberlik eden öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklar, ruhu ve aklı besleyen en önemli gıda kitaptır ve sizler kitap okuma alışkanlığı edinerek aslında en büyük ödülü kendinize veriyorsunuz” dedi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de projenin önemi ve etkisine değinerek etkinlikte yer alan bütün çocukları kutladı. Tüfekçi, “Bu önemli projede 12 yılı geride bıraktık. Bin 556 öğrencimiz bu yılda projeye katıldı. Bu çocuklarımız ileri de bugünlerin çok yararını görecek. Çocuklar, kelimelerle hakikate dokunmanın keyfine, lezzetine ve ruh terbiyesine ererek yeni ufukların inşasını, imarını sağlayacaklar. Bir öğrencimizin düşünce evrenine koyduğumuz her kelime onun coğrafyasının zihinsel, imaj yüzölçümünü kendi tarihi hacmi kadar arttıracaktır” diye konuştu.

Projeye destek veren Dönem Başkanı Harun Bayrak da 2011-2012 eğitim döneminde başlayan projenin dev bir organizasyona ulaştığını ifade ederek, “12 yıl önce 194 öğrenciyle çıktığımız bu yolda bugün binleri geçtik. kulüpler olarak bu tür projeleri daha çok yaygınlaştırmak için gereken destekleri vermeye devam edeceğiz. Nilüfer Belediyesi ile çok önemli çalışmalara imza attık ve atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi.

“Boyun Kadar Kitap Oku” etkinliğine en fazla katılım gösteren Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy İlkokulu, Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Nilüfer Belediyesi Bursa’da bir ilkokul ödüllendirildi. Abdurrahman Vardar İlkokulu da ‘En yüksek öğrenci katılımı sağlayan okul’ olarak seçildi.

Ayrıca Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinden en çok ödünç kitap alan Ali Osman Tefçi, Barış Şeker, Hilal Bakan, Ozan Yavuz ve Yaren Yavuz da "Kütüphane Dostu" ödülünü aldı. En çok kitap okuyarak okuma şampiyonu olan ilk ve ortaokul öğrencileri de ödüllendirildi. Etkinlik çerçevesinde ayrıca dereceye girenler Eskişehir Sazova Parkı ile İstanbul Vialand gezilerine katılma hakkı kazandı.

Ödül töreninin sonunda İzmir’den gelen ‘Tekerlekli Sandalye Dans Projesi’ ekibi de gösterisi ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Banu Dağcıoğlu Türkeli yönetimindeki grup performanıyla ayakta alkışlandı.