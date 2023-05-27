Nilüfer'de küçüklerden mesaj dolu çizgiler

Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi’nde bir dönem daha başarıyla tamamlandı. Yıl boyunca birçok ödül kazanan atölye katılımcıları, dönem sonu sergisinde de çalışmalarını seyre sundu.

Nilüfer Belediyesi’nin 2011 yılından bu yana hizmet verdiği Karikatür Atölyesi’nde bir dönem daha sona erdi. Türkiye’nin değerli karikatüristlerinden biri olan Mehmet Kahraman eğitmenliğinde gerçekleşen atölyeye katılanlar, bu alanda kendini geliştirme fırsatı buldu. Bu yıl 7-16 yaş arası 49 kişinin eğitim aldığı karikatür atölyesi, başarılarla dolu bir dönem geçirdi. Yıl boyunca düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 14 ödül kazanan Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi öğrencileri, farkındalık oluşturan mesajlarla dolu çizgilerini, açtıkları dönem sonu sergisinde seyre sundu. Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’ndeki serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan da katıldı. Başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri kutlayan Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına da eğitmen Mehmet Kahraman’a belge vererek teşekkür etti.

2011 yılından bu yana bini aşkın kişiye eğitim verdiklerini belirten Mehmet Kahraman da, bu yıl karikatürün yanı sıra illustrasyon ve doodle çizimleri yaptıklarını söyledi. Karikatürün, biraz da felsefeyle ilişkili olduğunu söyleyen Kahraman, "Biz, bu atölyede karikatürcü yetiştirmiyoruz. Atölyeye katılanlar, farklı düşünmeyi ve sorgulamayı da öğreniyor" dedi.

Küçük öğrencilerin, büyük mesajlarla dolu 114 karikatürün yer aldığı sergi, 1 Haziran tarihine kadar Konak Kültürevi’nde seyre açık kalacak