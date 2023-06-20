Nilüfer'de kurban kesim alanları belirlendi

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların bayramda kurbanlarını hijyenik ortamda ve dini usullere uygun bir şekilde kesebilmeleri için 16 mahallede kurban kesim alanı oluşturdu. Bu alanlar dışında ve şuursuzca kesim yapanlara, idari para cezası uygulanacak.

Nilüfer Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürürken, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı, Nilüfer Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün oluşturduğu Kurban Hizmetleri Komisyonu da, Nilüfer genelindeki kurban kesim alanlarını belirledi. Nilüfer’de bu yıl sadece Alaaddinbey Hayvan Pazarı’nda büyükbaş ve küçükbaş kurban satışı yapılıyor. Bayramda kurban kesimi yapılacak yerler de belirlendi. İhsaniye, Konak, Ataevler, Kültür, Cumhuriyet, Kurtuluş ve Balkan, Esentepe, Karaman, Yüzüncüyıl, Üçevler, Fethiye ve Beşevler mahallelerindeki pazaryerleri ile Hasanağa Toki kesim yeri, Nilüfer Belediyesi Görükle Şantiyesi ile Gölyazı balık mezatı alanında bayramın ilk 3 gününde kurban kesimi yapılacak.

Nilüfer Belediyesi, belirlenen alanlarda vatandaşların kendi imkânlarıyla kesim yapabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacak. Dileyen vatandaşlar da, Alaaddinbey Hayvan Pazarı’ndaki kesimhanede kasaplı kesim hizmetinden faydalanabilecek. Komisyon tarafından belirlenen yerler dışında kalan park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlarda kurban satışı ve kesimi yapan vatandaşlara ise yasal çerçevede 3 bin 36 TL cezai işlem uygulanacak.

Vatandaşların kurban kesimlerini hijyenik bir ortamda, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için hazırlıklarda sona gelen Nilüfer Belediyesi, halk sağlığını korumak için de önlemler alıyor. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Sanem Çetiner, bayram süresince ekipler halinde sahada olacaklarını vurguladı. Nilüfer Belediyesi’nin kurban hizmetleri konusunda son derece titiz çalıştığını belirten Çetiner, “Nilüfer’deki kurban kesim yerlerimiz denetlendi ve tüm alanlarımız, geçer not aldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak ilçedeki koordinasyonu biz sağlıyoruz. Ayrıca fen işleri, ulaşım hizmetleri, park ve bahçeler, temizlik işleri, zabıta, destek hizmetleri müdürlüklerimizle iş birliği halinde çalışarak, herhangi bir aksaklık ve sorun yaşanmaması için hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda, huzurlu bir şekilde dini vecibelerini yerine getirmeleri için de bayram süresince 145 kişilik ekiple sahada olacağız. Bu, bir ilçe için önemli bir sayı” dedi.

Halk sağlığı açısından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına önlemler alınacağına dikkat çeken Sanem Çetiner, sadece belirlenen alanlarda kesimlerin yapılmasının önemine de değindi. Çetiner, “Veteriner Hekimler olarak halk sağlığı açısından sadece belirlenen alanlarda kesim yapılması önemsiyoruz. Vatandaşlarımız, belirlenen alanlarda gönül rahatlığıyla kurban kesimlerini gerçekleştirebilirler. Bu alanlarda hem sıkı denetimlerimiz olacak hem de kesim için gerekli düzenekler sağlanmış olacak. Ayrıca kesim alanlarının temizliği de, bizim sorumluluğumuzda olacak. Şuursuzca, her alanda kesim yapılması ve kesim sonrasında kurban artıklarını bertaraf etmeden ortaya saçılması sağlık açısından tehditler oluşturuyor. Kendi bahçelerinde şuursuzca bir şekilde kesim yapacak olan vatandaşlarımız da buna dikkat etmeli. Çıkan artıklar, üzeri kireçle kaplanarak bir çukura gömülmeli. Nilüfer Belediyesi olarak 20 mahallede gömü çukurları oluşturduk. Kesim alanlarından toplanan sakatatlar ve kurban artıkları, bu gömü çukurları bertaraf edilecek. Kesim alanlarında vatandaşların görevlilerin yapacağı uyarı ve yönlendirmelere uymaları da önemli. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dini vecibelerini yerine getirmesi gereken bütün çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Düzenli bir şekilde denetimlerin yapıldığı Alaaddinbey Hayvan Pazarı’nda sağlıklı ve raporlu bin 700 büyükbaş, 500 adet küçükbaş hayvanın yer aldığını belirten Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, vatandaşların buradan gönül rahatlığıyla kurban alışverişi yapabileceğini söyledi.