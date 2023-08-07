Nilüfer'de leylekler konuşuldu

Bursa’da Nilüfer ilçesinde “Leylek Dostu Fadıllı” projesi için birçok kamu kurum yöneticileri bir araya geldi. Akademisyenlerin yaptığı çalışmaların sunumu ile göçmen kuş popülasyonu ve yuvaları konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.

Nilüfer Kent Konseyi tarafından düzenlenen gezide sabah 9.30’da Fadıllı Köy Meydanı’nda katılımcılarla buluşulup teknik bir gezi yapıldı. Gezide mahallede bulunan leylek yuvalarının bazıları ziyaret edilerek yerinde tespit ve gözlem gerçekleştirildi. Gezinin ardından Fadıllı Kadın Derneği Binası’nda toplantı başladı. Proje paydaşları ile tanışmanın ardından Franziska Arıcı tarafından 2003-2023 yılları arasında leylek konusunda yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında bilgi verildi. Leylek popülasyonundaki artış, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerini içeren bir sunum yaptı. Uluabat Gölü havzasında yaz aylarında konaklayan göçmen kuşların korunması ve yaşam alanlarının düzenlenmesi konusunda kurumlar arasındaki münazaranın ardından, doğal yaşamın korunması için yapılabilecek çalışmalar hakkında değerli fikirler ortaya çıktı. Elektrik direklerini mesken tutan kuşların yuvalarının düzenlenmesi, mahallelinin sürece dahil edilmesi için yapılabilecek çok sayıda konu başlığı ortaya konuldu.

Kamu kurumlarının tekrar bir araya gelmeyi ve yapılacak çalışmaları takip etmeyi karar altına almasını çok kıymetli. Önümüzdeki süreçte Uluabat Gölü’nün kıyı şeridi boyunca bütün meskûn mahaldeki kamu kurumlarının da çalışmalara dahil olması ve bütün havzayı içine alarak çalışma çerçevesinin genişletilmesi bir hedef olarak toplantıda ifade edildi.