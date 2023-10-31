Nilüfer'de okuma kültürüne verilen katkı ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi, kütüphaneler ve yazı evi hizmetleriyle Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen ‘Yayıncılık Özel Ödülü’ne layık görüldü. Yazı evleri ve kütüphane hizmetlerinin kentte okuma kültürüne sağladığı katkı sebebiyle verilen ödülü Başkan Turgay Erdem aldı.

Törene eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin kente toplam 6 kütüphane kazandırdığını ifade ederek, “Toplumun bütün kesimlerini ama özellikle de çocukları ve kadınları kitapla buluşturan, onlara okumayı sevdiren çok sayıda etkinlik yapıyoruz. Her yılı bir yazara adayarak, yıl boyunca onun eserlerini ve edebi anlayışını okurla buluşturuyoruz. Sadece bu projeyle 10 yılda 150 bini aşkın kişiye ulaştık, 110 bini aşkın kitap dağıttık. Her yaştan insanı kitapla buluşturan başka etkinlikler de yapıyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Yazıevleri açtık. Misi ve Gölyazı’da bulunan yazıevlerimiz uluslararası düzeyde hizmet vererek pek çok yazarı ağırlıyor. Pek çok edebi esere ilham kaynağı oluyor. Bütün bu çabalarımızın takdirle karşılandığını görmek bizleri çok mutlu etti” dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ödülü Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Karine Pansa’nın elinden aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve Ksidas Kitabevi’nin de ödüle layık görüldüğü gecede Onur Ödülü Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a verildi.