Nilüfer'de ortak aklın projesi 'Pancar Deposu' tanıtıldı

Nilüfer Belediyesi’nin, katılımcı bir süreçle yeni kimlikler kazandırdığı “Pancar Deposu” kamuoyuna tanıtıldı. 25 yıldır metruk halde olan alan, yenilenen yüzü ile çok amaçlı bir etkileşim atölyesi olarak yeniden kente kazandırılıyor.

Nilüfer’in geleceğini Nilüferlilerle birlikte tasarlamak amacıyla 2023 yılını “İkinci Yüzyıl için Tasarım” yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi, bu temaya çok yakışan ve katılımcı bir süreçle yeni kimlikler kazandırılan Pancar Deposu projesini tamamlama aşamasına geldi.

Uzun yıllar Pancar Kooperatifi’ne ev sahipliği yapan, bu yönüyle kent belleğinde yer eden ancak 25 yıldır atıl vaziyette duran Beşevler Mahallesi’ndeki Pancar Deposu, Tasarım Yılı’nda yepyeni bir kimlikle halkın karşısına çıktı. Nilüfer’de katılımcılık örneği bir süreçle yeni işlevler kazandırılan Pancar Deposu, çok amaçlı bir “Etkileşim Atölyesi” olarak hayata geçiriliyor. Mimari tasarımı Doğu Kaptan’a ait olan, yaklaşık 10 dönüm üzerinde 1600 metrekarelik kapalı alana sahip mekanda; etkinlik alanı, atölye ve ortak çalışma mekanları, podcast stüdyosu, toplantı salonları ile sergi alanları yer alıyor. Gençler ve çocuklar için tasarım odaklı düşünmeyi yaygınlaştıracak eğitim programlarının kurgulandığı Pancar Deposu, farklı sanat dallarına da ev sahipliği yapacak.

Açık mutfağı ile girişimci lezzetleri, tadım tezgahları, yeni nesil menüleri, birlikte pişir birlikte ye köşeleri, eğitim ve deneyim mutfağı, atölyeleri, etkinlik mekanlarıyla kente bambaşka renkler ve hareketlilik kazandıracak olan Pancar Deposu, bölgenin sosyal hayatında da önemli değişikliklere yol açacak.

Pancar Deposu’nun yeni işlevi, düzenlenen lansman toplantısında kamuoyuna tanıtıldı. Lansmana, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Tandoğan Kuru, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala ile davetliler katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen lansman toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Pancar Deposu’nun dönüşüm yolculuğunu paylaştı. Kent belleğinde önemli bir yeri olan Pancar Deposu’nun 1998 yılından itibaren bölgede pancar üretimi yetersiz hale geldiği için kullanılmayan metruk bir alana dönüştüğünü söyleyen Başkan Erdem, “Alanda Susurluk Şeker Fabrikası tarafından kantar binası olarak kullanılan bir bina ile depo olarak kullanılan bir ana bina bulunmaktaydı. Ancak son 25 yıldır kullanılmayan bu alan metruk hale gelmişti. Biz de bu alana nasıl bir işlev kazandıracağımıza karar verirken katılımcı bir süreç yürüttük, öncelikle bölge halkına fikirlerini sorduk ve toplumun farklı kesimlerinin katıldığı çalıştaylar yaptık. ‘Birlikte düşünüyor, birlikte üretiyoruz’ sloganıyla yaptığımız ve proje danışmanımız Şehir Plancısı Faruk Göksu’nun moderatörlüğünü yaptığı çalıştaylarda, alanın hangi kimlikle yeniden değerlendirileceği ve bölgenin ihtiyaçları ele alındı. Sonuç olarak atıl vaziyetteki Pancar Deposu’nu, toplumun farklı kesimlerini oluşum ve tasarım süreçlerinde bir araya getirecek çok amaçlı bir ‘etkileşim atölyesi’ne dönüştürmeye karar verdik ve inşaat çalışmaları başladı” diye konuştu.

Pancar Deposu’nu ek üniteleriyle birlikte yeniden inşa ettiklerini ve alanın 6300 metrekarelik bölümünü yeşil alan olarak düzenleyip, vatandaşların kullanımına sunacaklarını kaydeden Başkan Erdem, “Bu alanın; mahalle halkının sanatsal, sosyal aktiviteler gerçekleştireceği alan olmasının yanında, bütün Nilüferliler için nefes alma ve buluşma mekanına da dönüşeceğine inanıyoruz. Nilüfer Belediyesi’nin tarım ve gıda alanında yaptığı çalışmaların devamı niteliğinde bir işlev de görecek olan alanda bir bostan ile kafeterya da yer alacak. Çok yakında tamamlayıp hizmete açmayı hedeflediğimiz bu alan; oluşturucu fikirleri olanlar için, girişimciler için, kısaca toplumun her kesimi için açık bir etkileşim mekanı olacak. Projenin ikinci etabında ise sokağının yayalaştırılması, cephe yenileme çalışmaları, farklı sokak lezzetlerine alan açılması ile pancar deposunun etkisi tüm bölgeye yayılacaktır” ifadelerini kullandı.

Pancar Deposu’nun pek çok insanın emeğiyle projeden, somut bir gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Başkan Erdem, sözlerini şöyle tamamladı; “Cumhuriyetimizin tasarımcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, ikinci yüzyıla yakışan pancar deposuna çocukları, gençleri ve kadınları, oluşturucu fikirleri olan girişimcileri, geleceğin dijital liderlerini ve özellikle de toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı herkesi bekliyoruz. Bu gerçeklikte bize ufuk açan Tasarım Yılı danışmanımız Faruk Göksu’ya, en başından itibaren projeye büyük bir inançla yaklaşan mimar Doğu Kaptan ve Atelye70 ekibine, sorunları özveriyle çözen yüklenicimiz Evren Ekici’ye, kentimize böyle yenilikçi bir mekanı kazandırmak için gayretle çalışan bütün ekip arkadaşlarıma ve tabi ki sizlere katılımınız için çok teşekkür ederim.”

Tasarımı, sadece mimarlık, peyzaj, ürün tasarımı olarak ele almayan bir anlayışı Pancar Deposu’nda gerçekleştirmek istediklerine dikkat çeken proje danışmanı Şehir Plancısı Faruk Göksu da, “Birçok atölyeye öncülük ettim ama bu atölyenin farklılıkları var. En önemlisi 1940’lı yıllarda oluşturulan efsane Köy Enstitüleri’nin, yeni nesil beklentilerle buradan o ruhun yeniden canlanacağına inanıyorum. Yeni bir hikaye yazmamız lazım. Yeni nesil platformlar burada etki oluşturulacak. Bu mekan herkese açık bir mekan olacak. Açık yönetim fikrinin, eylemsel olarak burada gerçekleşmesini istiyoruz. Burası, farklı bileşenlerin yer alacağı yönetim anlayışıyla yönetilecek. Mahalleliyle birlikte sorunları keşfedip, çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Lansmanın son bölümünde, toplumun farklı bileşenlerinden katılımcılar da, söz alarak Pancar Deposu’nun işleyişine dair fikirlerini dile getirdiler.