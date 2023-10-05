Nilüfer'de sağlık çalışanlarına adanan park hizmete açıldı

Nilüfer Belediyesi’nin, Kovid-19 pandemisinde, görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına adadığı Doktor Refik Saydam Sağlık Çalışanları Anıt Parkı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Parkımız, bir hafıza mekanı olarak bizlere her zaman sağlık çalışanlarının emeğine saygıyı ve dayanışmanın gerekliliğini hatırlatacak” dedi.

Nilüfer Belediyesi, Kovid-19 pandemisi sürecinde görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına duyulan minnet ve şükran duygularını, özel olarak projelendirilen park ile ifade etti. Salgın sonucu hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına adanan, Doktor Refik Saydam Sağlık Çalışanları Anıt Parkı törenle hizmete açıldı. 29 Ekim Mahallesi’ndeki parkın açılışına hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Doktor Refik Saydam’ın torunu Adil Refik Saydam, Bursa Tabip Odası Başkanı Tufan Kumaş, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli de açılışta yer aldı.

Törende konuşan 29 Ekim Mahalle Muhtarı İsmail Keskin, “Pandemide hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını minnetle anıyoruz. Böyle bir parkın mahallemizde olması da bizim için ayrıca değerli” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de şimdiye kadar Nilüfer’e 382 park kazandırdıklarını, ancak açılışı yapılan Dr. Refik Saydam Sağlık Çalışanları Anıt Parkı’nın anlamı ve yerinin çok farklı olduğunu ifade etti. Başkan Erdem konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu park Kovid-19 pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına adandı. Bize olağanüstü günler yaşatan pandemide, dünya genelinde milyonlarca, ülkemizde de binlerce insan öldü. Sağlık emekçilerimiz de pandemi sürecinde fedakarca görevlerini yaparken virüse yakalanarak hayatını kaybetti. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak böylesine özveriyle çalışan, hep bir mücadele içinde olan sağlık emekçilerine olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek amacıyla bu park projesini hayata geçirdik.”

Hafıza avlusu oluşturulması hedeflendi

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yapılan park için ulusal çapta proje yarışması düzenlediklerini söyleyen Başkan Erdem, “Park için ulusal çapta düzenlediğimiz ‘Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Eser Yarışması’nda Şimal Avcı’nın projesi birinci seçildi ve burada hayata geçirildi. Projenin mimarı Şimal Avcı tasarımıyla, parkı ziyaret edenleri keşfetmeye davet ediyor. Parkın içinde bir hafıza avlusu oluşturmayı hedefleyen Şimal Avcı aynı zamanda Dr. Refik Saydam ve sağlık emekçilerinin, geçmişten günümüze bıraktığı iz, devamlılık, kararlılık ve tamamlayıcı olma kavramlarını da ele alıyor. Bu parkın, tarih boyunca insan sağlığına yaşamını adayan bütün hekimlere ve sağlık emekçilerine teşekkürlerimizin bir ifadesi olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Parka Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sağlık Bakanı ve 1928 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü kuran Dr. Refik Saydam’ın adını verdiklerini açıklayan Başkan Turgay Erdem, “Bu park mekanı olarak bizlere her zaman sağlık çalışanlarının emeğine saygıyı ve dayanışmanın gerekliliğini hatırlatacak” dedi.

“Gereken hazırlıkları yapmalıyız”

Törende konuşan CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala’da pandemi süreci ve sonuçlarına dikkat çekti. Resmi rakamların gerçeği çok farklı yansıttığını vurgulayan Pala, “Ülkemizde 300 binin üzerinde yurttaşımızı kaybettik. Bu tür konuları göz ardı etmeden gereken hazırlıkları yapmalıyız. O günlerde Nilüfer Belediyesi fedakarca çalışmalara imza attı. Örneği var mı bilmiyorum bir belediye bu zorluğu gördü ve tıbbi maske üretti. DSÖ toplantısında bunları söylediğimizde herkes şaşkınlık yaşadı. Sağlık çalışanları o günlerde evlerine gidemezken, Nilüfer Belediyesi kapılarını ücretsiz şekilde bu insanlara açtı. Bugünleri unutmamak gerekir. O günlerde hayatını kaybeden sağlık çalışanları meslek hastalığına geçemedi ve özlük haklarından yararlanamadı. O günlerde sağlık çalışanlarının yanında olan Nilüfer Belediyesi bu anlamlı projeyi hayata geçirdi. Parka, dönemin ilk Sağlık Bakanı ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerinden biri olan Refik Saydam’ın adının verilmesi de çok önemli. Türkiye’nin sağlık çalışmaları adına önemli işlere imza atan bu ismin yaşatılması ayrıca anlam içeriyor” diye konuştu.

“İsmi çok anlamlı”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de projenin anlam ve önemine dikkat çekerek, “Refik Saydam gibi Bandırma Vapuru içinde yer alan, Cumhuriyet’in ve Kuvâ-yı Milliye’nin kahramanlarından olan ilk sağlık bakanımızın isminin bu parkta yaşatılmasını çok anlamlı. İnsan ve isimler yaşatılmalı ki, gelecek nesil, geçmişten bir ders çıkartıp geleceğe daha güçlü bakabilsin. Böyle anlamlı bir parkın yapılmasında emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Parkın, sağlık emekçilerine adanmasının ve Cumhuriyet’in 100. yılında Dr. Refik Saydam’ın adının parka verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da, “Sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları biliyoruz. Biz, onların hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. Zor şartlara, ve yaşadıkları sorunlara rağmen bizlere sağlık hizmetini sunma mücadelelerinden dolayı tüm hekimlere ve sağlık emekçilerine minnet duygularımızı burada ifade etmek istiyorum” konuştu.

Dedesinin hayatından kesitler anlattı

Törende konuşma yapan Dr. Refik Saydam’ın torunu Adil Refik Saydam duygusal anlar yaşadı. Dedesi Refik Saydam’ın hayatından kesitler anlatan Adil Refik Saydam, gözyaşlarını tutamadı. Nilüfer Belediyesi’ne anlamlı hizmetinden dolayı teşekkür eden Saydam, “Dedemin isminin burada sonsuza dek yaşatılması bizim için çok gurur verici. O, ülkenin ve sağlık sisteminin gelişmesi için hayatını adamış” şeklinde konuştu.

Bursa Tabip Odası Başkanı Tufan Kumaş da oluşturulan park için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederek sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti. Kumaş, “Bizler kendini mesleğine adamış insanlarız. Mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bağımsız bilimsel gereklilikler içerisinde çalışmak istiyoruz. Beş dakikada randevu verilen üç dakikada muayene edilen sistemde bunu yapmak mümkün değil. Bunun sorumlusu sağlık sistemi ve sağlık otoritesidir. Bu zor şartlarda görevimizi yaparken sağlık emekçilerine değer verildiğini gösteren tavır sergileyen Nilüfer Belediyesi’ne projesi için yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Erdem, Adil Refik Saydam ve Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Eser Yarışması”nda birinci olarak projesi uygulanan Şimal Avcı’ya teşekkür plaketi verdi. Başkan Erdem daha sonra törene katılanlarla birlikte parkın açılışını gerçekleştirdi.