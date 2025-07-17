Nilüfer'de sağlıklı çevre operasyonu

Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri, 29 Ekim, Ataevler, 23 Nisan ve Altınşehir Mahallelerindeki cadde ve kaldırımlarda halk sağlığını tehdit eden ve kent estetiğini bozan duba ve tabelaları topladı.

Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri, kent estetiğini bozan, halk sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliği oluşturan unsurlara karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda sabahın erken saatlerinde 29 Ekim, Ataevler, 23 Nisan ve Altınşehir mahallelerinde cadde ve kaldırımları işgal eden, gelişi güzel yerleştirilmiş dubalar ile çevreye atılmış ve görsel kirlilik oluşturan materyaller tek tek toplandı. Vatandaşların geçişini zorlaştıran ve kentin estetik görünümünü olumsuz etkileyen bu unsurlar, zabıta ekipleri tarafından kaldırılarak, araçlara yüklendi. Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından malzemeler, Görükle şantiyesine taşındı.