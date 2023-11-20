Nilüfer'de söz çocukların

Bursa Nilüfer’de, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yürüyüş düzenleyen çocuklar, yaşanabilir bir dünya taleplerini dile getirdi. Çocukların ellerindeki dövizlerde en dikkat çekenin ise ’Savaşlar olmasın çocuklar ölmesin’ oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989’da “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”nin imzalanmasının ardından kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Günü, Nilüfer’de bir yürüyüşle kutlandı. Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin düzenlediği yürüyüşte çocuklar, yoksulluk, açlık, çalıştırılan çocuklar ve savaşın ortaya çıkardığı mağduriyetlere dikkat çekti. Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayan yürüyüşe katılım büyük oldu. Ellerinde dövizlerle, sloganlar atarak yürüyen yüzlerce çocuk, Halk Evi önünde yürüyüşü tamamladı. "Sağlıklı beslenmek hakkımız", “Çocuklar aç kalmasın”, "Ben çocuğum haklarımla varım", "Ya açlıktan ya savaştan ölüyoruz", “Savaşlar olmasın çocuklar ölmesin”, “Çocuklar işe değil okula gitsin” yazılı dövizlerle yürüyerek mesajlarını veren çocuklara, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Savaş mağduru, açlık tehdidiyle baş başa kalan, okula gidemeyen yaşıtlarının sorunlarına dikkat çeken çocuklar; “Her çocuğun sağlıklı beslenme, eğitim alma hakkı vardır. Hiçbir çocuk okula aç gitmemeli. Yaşıtlarımız işe değil okula gitmeli” diyerek isteklerini dile getirdiler. Nasıl bir dünya istediklerini sloganlarla da ifade eden çocuklar, yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak burada etkinliklere devam etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda çocuklar adına bir konuşma yapan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz, yoksulluk ve savaşların olmadığı ve çocukların ölmediği bir dünya dileğinde bulundu. Yoksulluğun çocukları yetişkinlerden daha fazla etkilediğini ifade eden Yılmaz, “2022 verilerine göre her 3 çocuktan 1’i yoksul. Bu çocukların 3’te 1’i ekonomik yetersizlik nedeniyle çalışmak zorunda bırakılıyor. 720 bin arkadaşımız ekonomik faaliyetlerde çalışıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporunagöre son 10 yılda 616 çocuk işçi hayatını kaybetti. Suça sürüklenen çocuk sayısı 206 binin üzerine çıktı. Yetişkinlerin bu dünyayı çocuklarla paylaştıklarını ve gün gelip biz çocuklara emanet edeceklerini unutmamaları dileğiyle, savaşların olmadığı, hiçbir sorumluluğu ve suçu olmayan biz çocukların ölmediği bir dünya diliyorum” dedi.

Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlayan ve yürüyüş öncesi çocukların pankart hazırlıklarına da destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, dünyanın pek çok yerinde çocukların açlıkla mücadele ettiğini kaydederek, “Beslenme gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayarak, barış ve sevgi dolu bir dünyada yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır. Biz; çocuklarımızın gelecek kaygısı olmasın istiyoruz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz, çocuklarımız okula aç gitmesin istiyoruz. Ancak, Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkede hala birçok çocuk beslenme yetersizliği ve açlıkla mücadele ediliyor” dedi.

Tüm dünyada savaşların, çocukların hak ve mutlulukları, gelişimleri önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü; “Son on yılda iki milyona yakın çocuk savaşlarda hayatını kaybetti. Bir milyon çocuk ise anne babasız kaldı. Bir kısmı mülteci kamplarında çok dramatik hayatlar sürüyor. Eminim Filistinli çocuklar da gördükleri şiddeti ömür boyu unutmayacaklar. Böyle bir dünyada Çocuk Hakları Günü’nü kutlayan Nilüferli çocukların hazırladıkları pankartlarda onların isyanlarını da görüyorsunuz. Biz çocuklarımıza barış ve sevgi dolu bir dünya borçluyuz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkes üzerine düşeni yapmalı.”