Nilüfer'de trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları çerçevsinde asfaltı yenilecek olan Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Liman Cadde, 25-29 Aralık tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek.

Nilüfer'de trafik düzenlemesi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları çerçevsinde asfaltı yenilecek olan Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Liman Cadde, 25-29 Aralık tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek.