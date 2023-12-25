Nilüfer'de trafik düzenlemesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları çerçevsinde asfaltı yenilecek olan Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Liman Cadde, 25-29 Aralık tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları çerçevsinde asfaltı yenilecek olan Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Liman Cadde, 25-29 Aralık tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek.