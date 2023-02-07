Nilüfer'de yardım seferberliği sürüyor

Nilüfer Belediyesi’nin deprem bölgesindeki afetzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Vatandaşlar yardımların toplandığı noktalara dünden bu yana akın akın malzeme taşıyor. Nilüfer Belediyesi şimdiye kadar her türlü ihtiyaç malzemesi dolu 20 tırı deprem bölgesindeki illere yolladı.

Nilüfer Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Depremden birkaç saat sonra başlatılan yardım kampanyasına destekler aralıksız sürüyor. Nilüfer Belediyesi’nin İhsaniye Mahallesi Agora Çarşısı karşısındaki Zabıta Müdürlüğü ve Alaaddinbey Ek Hizmet Binası’nda oluşturduğu iki ayrı noktaya, yardımsever vatandaşlar iki gündür akın akın gelerek ihtiyaç malzemesi taşıyor. Nilüfer Belediyesi çalışanları ve gönüllüler yardım toplama noktalarında gelen eşyaları sınıflandırarak koliliyor. Vatandaşlar ve Nilüfer Kent Konseyi gönüllülerinin yanısıra, çalışmalara Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün sporcuları da katılıyor.

Sabah saat 8’de başlayıp, gece saat 22.00’ye kadar devam eden yardım kampanyası çerçevesinde Nilüfer Belediyesi şimdiye kadar malzeme dolu 20 tırı bölgeye gönderdi. Elbistan, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman’ın Tut ilçesine; battaniye, gıda, tıbbi malzeme, çocuk bezi gibi acil ihtiyaç malzemeleri taşıyan toplam 20 tır gitti.

Yardım çalışmalarını, kurulan kriz masası ile yerinde takip eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüferliler’e güveniyoruz. Halkımızın yaralarını birlikte saracağız” dedi. Başkan Erdem şöyle konuştu: “Duygulanmamak elde değil. Vatandaşlarımız, dün gece saat 02.00’ye kadar çok yoğun bir şekilde ihtiyaç listelerindeki talepleri getirerek müthiş bir dayanışma örneği sergilediler. Bu dayanışmayı gösteren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nilüfer Belediyesi çalışanları ve gönüllülerle beraber yeni tırları doldurup, deprem bölgesine göndereceğiz. Ulus olarak dayanışmayla bu felaketi aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Bölgeden gelen bilgiler çerçevesinde ihtiyaç listesinin ggüncellendiğini belirten Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ihtiyaç listesine göre yardım getirilmesini de istedi.

Depremzedelerin zorlu kış şartlarında yaşam sürmeye çalıştıklarını hatırlatan Başkan Erdem, “Oradan Bursa’ya gelecek olan vatandaşlarımız olabilir. Devletimizin koordinasyonunda buna yönelik bir talep olursa, bölgeden gelen vatandaşlarımızı kendi evlerinde ağırlamak isteyenler bizimle irtibata geçebilir. Böyle bir durumda biz, o vatandaşlarımızla vakit kaybetmeden iletişime geçeriz. Bu sayede afetzedeleri evlerde, konaklama alanlarında ağırlayabiliriz. Bu dayanışmayı da Nilüferliler ve Bursalılar’ın göstereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılmak isteyenlere de çağrıda bulunan Başkan Erdem, “Bazen bu hizmetleri yaparken gönüllü ordusu oluyor. Bu yoğunluk, işlerin aksamasına da neden olabiliyor. Gönüllüler bizimle irtibata geçerse, belirli saatlerde nöbetleşe bir şekilde bu çalışmaları sürdürürüz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, deprem bölgesine ilk gün giden 30 kişilik Nilüfer Arama Kurtarma ekibinin yanı sıra, AFAD eğitimi almış 80 belediye personelinin de bölgeye gönderildiğini belirterek “Arkadaşlarımız orada enkaz kaldırma, çadır kurma gibi birçok alandaki çalışmalara katılacak. Onlara da kolaylıklar diliyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi yaralı depremzedeler için kan ihtiyacına da destek vermek amacıyla çalışma başlattı. Bursa Kızılay Kan Bağışı Merkezi, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde isteyenlerden kan bağışı aldı. Nilüfer Belediyesi çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da Halk Evi’ne gelerek gün boyu kan bağışında bulundular.

Nilüfer Belediyesi yardım kampanyasını bölgede ihtiyaç devam ettikçe sürdürecek.