Nilüfer'de yarıyıl tatili dolu dolu geçecek

Nilüfer Belediyesi, 20 Ocak’ta karnelerini alacak olan öğrencilerin yarıyıl tatilinde iyi vakit geçirmeleri için sinemadan kodlama atölyelerine kadar farklı alanlarda çok sayıda etkinlik düzenliyor. Ücretsiz etkinliklerle öğrenciler güzel bir tatil geçirecek.

Yarıyıl tatili için gün sayan öğrenciler, tatilde Nilüfer’de çok sayıda etkinliği katılma imkanına sahip olacak. Nilüfer Belediyesi, hem çok sayıda sanat etkinliği, hem de çeşitli atölyeler düzenleyerek öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri için neredeyse her gün bir etkinlik düzenleyecek.

20 Ocak’ta ara karnelerin verilmesiyle başlayacak olan tatilde, sinema keyfi yaşamak isteyen öğrenciler için iki film ücretsiz olarak gösterime girecek. “Ooops! Sevimli Tayfa” isimli animasyon filmi 21-22 Ocak’ta,‘Düşler Fabrikası” isimli film de 28-29 Ocak’ta Konak Kültürevi’nde ücretsiz olarak izlenime sunulacak. İsteyenler bu filmlerin davetiyelerini bilet.nilufer.bel.tr adresinden temin edebilecek.

Nilüfer Belediyesi, tatil boyunca çok sayıda atölye de düzenliyor. Her çocuğun ilgi alanını bulabileceği bu ücretsiz atölyelere katılım için çocukların önceden [email protected] adresine kayıt yaptırmaları gerekiyor.

24 Ocak Salı günü 14.00-15.00 saatleri arasında Misi Sanat Kahvesi’nde “Bunu Ben de Yaparım” isimli atölye düzenlenecek. Çocukların çağdaş sanat ile tanışmalarını hedefleyen atölyeye 8 yaş üstü çocuklar ücretsiz katılabilecek.

25 Ocak Çarşamba günü 13.00-15.00 saatleri arasında Nâzım Hikmet Kültürevi’nde izlenime sunulan “Hikayenin Peşinde Bir Ömür” Sait Faik Abasıyanık sergisinden yola çıkılarak üretilen “İzlenim Atölyesi” düzenlenecek. Atölyede öğrencilerin çeşitli malzeme, üretim araçları ve edebi materyallerle deneyimlemeleri ve farklı sanat disiplinleri arasında iletişim kurmaları amaçlanıyor.

26 Ocak Perşembe günü eğitmen Esin Selimoğlu, Misi’de Sanat Kahvesi’nde Tipo Kolografi Atölyesi düzenleyecek. Atölyede çocuklar, baskı resmin güncel tekniklerinden olan kolografiyi uygulayarak, tipografi temellerini öğrenecek ve kompozisyonlarını harfleri kullanarak oluşturacaklar.

27 Ocak günü yine Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki “Hikayenin Peşinde Bir Ömür” Sait Faik Abasıyanık sergisinden yola çıkılarak 11-13 yaş gruplarından çocuklarla “Kelime Kolajı Atölyesi” gerçekleştirilecek. Çocuklar, rehber eşliğindeki sergi turunun ardından, Sait Faik Abasıyanık’ın “Karanfiller ve Domates Suyu” ve “StelyanosHrisopulos Gemisi” hikâye okumalarına katılacak.

27 Ocak Cuma ve 3 Şubat Cuma günleri öğrencilerin aileleri ile birlikte katılacağı bir etkinlik de yapılacak. 8-13 yaş arasındaki çocukların aileleriyle katılacağı “Müzede Rehberim” etkinliğinde önce çocuklar müze uzmanı eşliğinde Müzik Enstrümanları Müzesi’ni keşfedecek ardından da edindikleri bilgileri kendi pencerelerinden ailelerine aktararak, küçük yaşta müze rehberliği deneyimini paylaşacak.

İsteyen öğrenciler 30 Ocak Pazartesi günü Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ritim ve drama atölyelerine de katılabilecek. Bu atölyeler 11-14 yaş grubundaki çocuklar için gerçekleştirilecek.

1 Şubat Çarşamba günü ise, edebiyata meraklı çocuklar için çok keyifli bir etkinlik var. Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte yazar ve felsefe öğretmeni Ali Lidar’ın anlatımıyla, çocuklar, Küçük Prens’in dünyasında bir yolculuğa çıkacak. İlgi duyan öğrenciler için de Altınşehir Gençlik Merkezi’nde 2 Şubat Perşembe günü Miray Tanrıöver ve Mükteda Alıner’in eğitmenilğinde Halk Dansları Atölyesi düzenlenecek. Yine aynı gün Altınşehir Gençlik Merkezi’nde Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’ne katılacak çocuklar konsantrasyon, mantık yürütme, strateji geliştirme, sorun çözme becerilerini oyunlarla geliştirip, keyifli zaman geçirecek.

Çocukların ilgisini çekecek bir diğer etkinlik de Sanat Kahvesi’nde yapılacak. Esin Selimoğlu’nun düzenleyeceği Damga Yapımı Atölyesi’nde çocuklar damga yapmayı öğrenecek.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü de 31 Ocak günü Demirci Kütüphanesi’nde 8-10 yaş grubu öğrencilerine yönelik Okuma Atölyesi düzenleyecek. Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Atölye’de de öğrencilere yönelik kodlama atölyeleri gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili boyunca yaş gruplarına göre farklı günlerde düzenlenecek Temel Kodlama ve Beceri Atölyeleri hem Atölye Nilüfer Karaman’da hem de Atölye Nilüfer Fethiye’de 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ücretsiz düzenlenecek. Katılımın sınırlı olduğu atölyelerde yer almak isteyen öğrencilerin : https://linktr.ee/atolyenilufer adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.