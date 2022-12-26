Nilüfer'de yeni yılı özel konserle karşıladılar

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl özel konserinde Barbershop İstanbul, Nilüfer Çoksesli Koro ve Nilüfer Oda Orkestrası aynı sahneyi paylaşarak muhteşem bir performansa imza attı.

Yeni yıla sayılı günler kala Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği özel konsere katılan sanatseverler müzikle dolu anlar yaşadı.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen yeni yıl özel konserinde Barbershop İstanbul, Nilüfer Çoksesli Koro ve Nilüfer Oda Orkestrası aynı sahneyi paylaştı. Gecede ilk olarak Barbershop İstanbul sahne aldı. Onur Zorluuysal, Erdinç Hasılcıoğulları, Kaan Bayır ve Enis Turhan performanslarında yalnızca insan sesi kullanarak acapella müziğinin ustalık gerektiren eserlerinden seçki sundu. Konuk müzisyenler, klasik Barbershop düzenlemelerinin yanı sıra bazı Türkçe eserleri kendi tarzlarında da yorumlarken izleyenlerin beğenisini kazandı. Konuk grup Barbershop İstanbul’a gecede Çoksesli Koro da eşlik etti. Şef Zeynep Göknur Yıldız önderliğindeki koro ünlü bestecilerin eserlerini başarıyla sergileyerek hayranlarına müzik keyfi yaşattı.

Gecenin ikinci bölümünde de Nilüfer Oda Orkestrası sahneye çıktı. Şef Deniz Tan önderliğindeki koro, seçkin eserlerin yanı sıra dünyaca ünlü film müziklerini de seslendirerek izleyenlere nostalji yaşattı. Solistler Özlem Yazıcı, Seda Mintaş Ergen ve Mehmet Eğri de performanslarıyla dikkat çekti. Gecenin sonunda Barbershop İstanbul, Nilüfer Çoksesli Koro ve Nilüfer Oda Orkestrası yeniden aynı sahnede buluşarak Hasan Erkek’in sözlerine, Nedim Yıldız’ın bestesine imza attığı Yeni Yıl adlı şarkıyı seslendirerek 2023’ten beklenen umutları dile getirdiler.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, sanatçılara Başkan Turgay Erdem adına teşekkür etti ve herkesin yeni yılını kutladı.