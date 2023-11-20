Nilüfer'de yüzme yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 10 Yaş Yüzme Yarışması, büyük heyecana sahne oldu. 11 kulüpten 80 sporcunun yer aldığı yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 10 Yaş Yüzme Yarışması, geniş katılımla gerçekleşti. Konak Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışmaya Bursa’nın yanı sıra çevre illerden de sporcular katıldı. 11 kulüpten 80 sporcunun yer aldığı turnuvada heyecan dolu anlar yaşandı. Serbest, kurbağalama, sırt üstü, kelebek yüzme stillerinde ferdi ve karışık bayrak yarışlarının yapıldığı turnuvada sporcular, dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi.

Erkekler ferdi genel sıralamada 744 puan toplayan Uludağ Olimpik Spor Kulübü’nden Mert Başaran birinci olurken, 683 puanla Nilüfer Belediyespor’dan Kuzey Alkan ikinci, 682 puanla Fatih Mehmet Taşdemir de üçüncü olmaya hak kazandı. Kızlarda Gölcük Akademi Yüzme Spor Kulübü’nden Ferhan Feyza Orbay 1192 puanla birincilik kürsüsüne çıkan isim oldu. Nilüfer Belediyespor’un yüzücülerinden Bilge Bektaş 1135 puanla ikinci sırada yer alırken, 1028 puanla Serra Akyapak da üçüncü oldu.

Takım sıralamasında şampiyonluğu Nilüfer Belediyespor Kulübü aldı. Erkekler kategorisinde Nilüfer Belediyespor Kulübü birincilik kürsüsüne çıkarken, Osmangazi Belediyespor Kulübü ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü de üçüncü sırada yer aldı.

Kızlar kategorisinde de birinci Nilüfer Belediyespor Kulübü, ikinci Osmangazi Belediyespor Kulübü, üçüncü de Uludağ Olimpik Spor Kulübü oldu. Dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar ile Nilüfer Belediyespor Kulübü yöneticilerinden Fehmi Gökçen verdi.