Nilüfer'de Zafer Bayramı coşkusu sporla buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Nilüfer Bursa Yarı Maratonu büyük katılımla gerçekleşti. Her yaştan vatandaşın koştuğu Bursa’nın ilk yarı maratonunda Zafer Bayramı sporla kutlandı.

Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Nilüfer Bursa Yarı Maratonu’nun düzenleyerek Bursa’da bir ilki gerçekleştirdi. Büyük Zaferin 101. yıl dönümünde düzenlenen Nilüfer Bursa Yarı Maratonu kentte bayram coşkusunu doyasıya yaşattı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, ana sponsorluğunu özel firmaların yaptığı ve çok sayıda firmanın da desteğiyle gerçekleşen Nilüfer Bursa Yarı Maratonu’na Bursa’nın yanı sıra çevre illerden de yaklaşık bin 700 kişi katıldı. Maraton 5K, 10K, 21 K ve çocuklarda 6-8, 9-10, 11-13 yaş gruplarında düzenlendi. İlk koşu sabah saat 07.30’da Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Sevgi Yolu’nda başladı. Büyük ilgi gösterilen 5K kategorisinin startını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

Başkan Erdem, maratona katılarak Zafer Bayramı coşkusunu yaşatan herkese teşekkür etti ve sağlıklı, centilmence bir yarış olmasını diledi.

Halk Evi önünde başlayıp İzmir Yolu, FSM Bulvarı ve Ata Bulvarı güzergahlarında devam edip tekrar Halk Evi önünde bitti. Maratona katılanlar her gün araçla ya da yürüyerek geçtikleri cadde ve sokaklarda bu defa koşmanın heyecanını yaşadı. Vatandaşlar da maratona katılanlara destek vererek heyecanlarına ortak oldu.

Yarışlar devam ederken Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde de renkli etkinlikler gerçekleşti.

Meydanda düzenlenen zumba, yoga, kaykay gösterileri ve çeşitli atölyelerde de Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

Zafer Bayramı gururunu sporla buluşturan Nilüfer Bursa Yarı Maratonu öğle saatlerinde tamamlandı ve ardından her kategoride dereceye girenlere ödülleri verildi. Maratonda dereceye girenlere ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül ile Nilüfer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Servet Set verdi.