Nilüfer'deki söyleşilerde bu kez Erving Goffman'ın etkileşim düzeni kuramı masaya yatırıldı

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Nasıl Yapmışlar?" söyleşileri, ikinci buluşmayla devam etti. Pancar Deposu’nda düzenlenen etkinlikte Doç. Dr. Levent Ünsaldı, sosyolojinin önemli isimlerinden Erving Goffman’ın etkileşim düzeni kuramını masaya yatırdı. Söyleşide, Goffman’ın "gündelik yaşamda benliğin sunumu" yaklaşımı merkezinde bireylerin toplumsal yaşamdaki rolleri tartışıldı. Doç. Dr. Ünsaldı, insanların gündelik hayatta nasıl birer "aktör" gibi davrandıklarını, rollerini "sahne önünde" nasıl sergilediklerini ve "sahne arkasında" bu rolleri nasıl yeniden şekillendirdiklerini anlattı. Goffman’ın kuramı çerçevesinde benliğin özellikle yüz yüze ilişkilerde ve etkileşim anlarında nasıl kurulduğuna dair bilgiler paylaşan Doç. Dr. Levent Ünsaldı, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Önemli sosyal bilimcilerin çalışmalarını ele alan "Nasıl Yapmışlar?" söyleşi serisinin bir sonraki etkinliğinde Howard S. Becker’ın çalışmaları, toplumsal eylemi ve sanat dünyalarını ele alış biçimi konuşulacak.