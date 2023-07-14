Nilüfer'deki tarım uygulamaları hayranlık uyandırdı

Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’ndeki Agroekoloji Uygulamaları Forumu, sona erdi. Program çerçevesinde agroekoloji konusunda sunumlar, tohum takası ve atölye çalışmaları yapıldı. Katılımcılar, saha ziyaretlerinde ise Nilüfer’deki tarım uygulamalarına hayran kaldı.

Nilüfer’de 4 gün süren Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’ndeki Agroekoloji Uygulamaları Forumu, sona erdi. 19 ülkeden gelen katılımcılar, birçok çalışma yaparken, Nilüfer’de tarım alanında yapılan projeleri de yerinde inceledi.

Konak Üretici Pazarı’nı gezen forum katılımcıları, üretilen ve satılan ürünlerle ilgili bilgi aldı. Küçük üreticiler ve aile işletmelerinin temsilcileri ile konuşan konuklar, üretim süreçlerini sorgulayıp, telefonları ile ilgilerini çeken ürünleri fotoğrafladı. Gıda ürünlerinin tadına bakan konuklar, üreticilerin ikramlarının yanı sıra alışveriş de yaptı.

Konaklı Mahallesi’nde Ekoçiftlik alanında ve Hasanağa Gıda Merkezi’nde incelemelerde bulunan katılımcılar, Nilüfer Kent Bostanları’nda yapılan çalışmalara ise hayran kaldılar. Ürünlü’de kent bostanlarında ekolojik tarım çalışmalarının yanısıra Tohum Kütüphanesi ve Kompost çalışmaları hakkında da bilgi alan katılımcılar, beğenilerini dile getirdi.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü ve EKODER Başkanı Arca Atay, 19 ülkenin konuyla ilgili sivil toplum örgütlerindeki temsilcilerinin burada bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığını belirterek, maksatlarının topluluğu güçlendirmek ve doğaya dost tarım uygulamalarını destekleyip yaygınlaştırmak olduğunu aktardı.