Nilüfer'den 'Evim Evin Olsun' kampanyası

Başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde deprem bölgesine 175 tır yardım malzemesi gönderen Nilüfer Belediyesi, şimdi de barınma ihtiyacı olan depremzedeler için “Evim evin olsun” kampanyası düzenliyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yaralarının sarılması için Türkiye’nin dört bir yanında başlatılan yardım seferberliği 5. günde de devam etti. Nilüfer Belediyesi’nin sürdürdüğü yardım kampanyasına da günlerdir vatandaşlardan büyük destek yağıyor. İhsaniye’deki Zabıta Müdürlüğü, Üçevler Spor Tesisleri ve Alaaddinbey Ek Hizmet Binası’ndaki yardım toplama noktalarına vatandaşlar aralıksız malzeme taşıyor. Herkesin imkanları ölçüsünde getirdiği yardımlar, TIR’larla Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay gibi depremin ağır hasar verdiği kentlere ulaştırılıyor. Yardımlar, deprem bölgesinde yetkililerin de destekleriyle ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırılıyor. Nilüfer’den deprem bölgesine 5 günde ulaştırılan TIR sayısı 175’e ulaştı.

Afet bölgesine ekmek, su, muhtelif gıda, battaniye ve giysinin yanı sıra, tıbbi malzeme, ambulans, sağlık ekibi, paramedik personel de gönderen Nilüfer Belediyesi, barınma sorunu olan afetzedeler için de “Evim evin olsun” kampanyası düzenliyor.

Barınma ihtiyacı olan depremzedeler ile yardımseverleri buluşturmayı hedefleyen kampanya çerçevesinde, boş evlerini afetzedelere açmak isteyen yardımseverler, 444 16 03 numaralı telefondan ya da sosyal medya üzerinden başvurarak organizasyona katkıda bulunabilecek. Bölgeden gelecek afetzedeleri bu evlere yerleştirecek olan Nilüfer Belediyesi, afetzedelerin gıda ihtiyacını da karşılayacak.

Nilüfer Belediyesi’nin afet bölgesine gönderdiği arama-kurtarma ekipleri ve gönüllü personel de bölgede çalışmalara destek oluyor. Kahramanmaraş’a giden ve günlerdir enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına katılan Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibi, 6 kişiyi enkaz altından canlı çıkarmayı başardı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.