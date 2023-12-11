Nilüfer'den deplasmanda gol yağmuru

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup’ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Burhaniye Belediyespor’u 5-1 yenerek, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), BAL 3. Grup’ta fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ligin 9. hafta maçında Burhaniye Belediyespor’a konuk olan Nilüfer Belediye FSK, güçlü rakibini farklı skorla mağlup etti. Burhaniye Spor Toto Stadyumu’ndaki karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Nilüfer Belediyespor FSK’lı Ali Şentürk, ceza alanı sol kanadından getirdiği topu kalecinin kapattığı köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip golden sonra oyunda dengeyi kurmayı başarsa da, ceza alanında oluşan karambolde Nilüferli Hasan Basri Ünal, topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

İki takımında tam saha presle başladığı ikinci yarının 54. dakikasında Nilüfer Belediye FSK’nın kazandığı penaltıyı, Ali Şentürk gole çevirerek, kendisinin ikinci takımının da üçüncü golünü kaydetti. Golden sonra da baskısını sürdüren Nilüferli futbolcular, 77. dakikada Sinan Yıldırımın jeneriklik röveşata golü ile farkı 4’e çıkardı.

Maçın 82. dakikasında Burhaniye Belediyesporlu Kadir Kaya, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda talkımı adına golü bularak durumu 4-1 yaptı. Golün hemen ardından 84. dakikada Barış Bakca, Nilüfer ekibi adına 5. golü atarak maçın sonucunu 5-1 olarak ilan etti.

Sezona Pablo Martin Batalla yönetiminde şampiyonluk parolası ile başlayan ve ligde oynadığı 9 maçın tamamını kazanan Nilüfer Belediye FSK, 27 puan ve +30 averajla en yakın takipçisinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.