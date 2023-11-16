Nilüfer'den Hatay Samandağ'a anaokulu

Nilüfer Belediyesi öncülüğünde, Samandağ Belediyesi’nin yanı sıra, Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu ve Nilüfer’deki kadın derneklerinin destekleriyle Hatay Samandağ’da hayata geçirilen anaokulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için harekete geçen Nilüfer Belediyesi, yardım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Hatay Samandağ’da iki konteyner kent, aşevi ve kütüphane oluşturan Nilüfer Belediyesi, çocukların okul ihtiyacını gidermek için de yardım eli uzattı. Kurduğu konteyner kentte yaşayan çocukların eğitimi için Samandağ Kaymakamlığı’ndan yer tahsisi konusunda destek alan Nilüfer Belediyesi, Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) iş birliğiyle, bölgeye 4 derslikli bir anaokulu kazandırdı.

2 ay gibi kısa zamanda hayata geçirilen, 400 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 2 bin 300 metrekarelik alana sahip Samandağ Belediyesi Nilüfer ATÖF Anaokulu, düzenlenen törenle kapılarını açtı. 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Nihat Matkap, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Samandağ Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Mevlüt Mercan, ATÖF Başkanı Yücel Tuna ile dernek temsilcileri, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer kadın dernekleri temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Açılışta Samandağ Belediyesi Nilüfer ATÖF Anaokulu tam anlamıyla bir dayanışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “6 Şubat deprem felaketinin ardından aklımız, gönlümüz hep buradaydı. Yaraları sarmak için her zaman dayanışma içinde olduk. Zor zamanlarda dayanışma ruhuyla birbirine kenetlenen Türk toplumunun bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyduk. Bursa’dan buraya uzatılan yardım elini sizlere ulaştırmak için köprü vazifesi gördük. Bundan sonra da sizleri yalnız bırakmayacağız. Samandağ’ın Bursa’da bir kardeş belediyesi var. Bu anaokulunu da dayanışma ile kurduk. Bu proje Nilüfer ve Samandağ Belediyelerinin yanı sıra, Almanya’daki 16 derneğin oluşturduğu Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu ve Nilüfer’deki kadın derneklerinin destekleriyle gerçekleşmiş bir projedir” dedi.

Nilüfer’deki kadın derneklerinin de anaokuluna teknik malzeme desteğinde bulunduğunu belirten Başkan Erdem, “18 kadın derneği; bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, test kitapları ve kırtasiye malzemesi gibi desteklerde bulundu. Bu okulun hizmete kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ise, depremin ardından bölgeye yardıma koşan ilk kurumun Nilüfer Belediyesi olduğunu vurgulayarak, “Nilüfer Belediyesi sadece bu okulun yapımında katkı sunmadı. Samandağ’a ilk konteyner kenti kuran yine Nilüfer Belediyesi oldu. Burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanımızda oldu” ifadelerini kullandı. Depremin en büyük mağdurlarından birinin çocuklar olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, “Çocuklarımız, büyük bir travma yaşadı ve büyük bir bölümü bu travmadan hala kurtulamadı. En fazla sahiplenmeye ihtiyacı olan çocuklarımıza bu okulumuzun merhem olacağına yürekten inanıyorum. Bu depremde bazı okullarımız yıkıldı, büyük bir bölümü de hasar aldı. Bu nedenle büyük bir okul ihtiyacı ortaya çıktı. Bu okulumuzun da bu eksiğin giderilmesine büyük bir katkı sunacağına inanıyorum. Çocuklarımız, bazı anlamda kendilerini sahipsiz hissediyor. Bu okulda, konteyner kentlerde yaşayan çocuklarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz. Başta Nilüfer Belediyesi olmak üzere ATÖF ve projeye destek olan herkese şahsım ve Samandağ halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

ATÖF Başkanı Yücel Tuna da, bu projeyle iyi ve kötü günde birlikte olma ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, “Bu felaketin ardından bizim amacımız ailesini kaybeden, okulsuz kalan çocuklarımızın yardımına koşmaktı. Almanya’nın farklı eyaletlerinde bir araya geldik. İlk etapta konteyner alanı olarak düşündüğümüz proje, Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle büyüdü ve bugünkü halini aldı. Dayanışma içinde herkesin iftihar edeceği bir eğitim yuvası oldu. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz. Burada çok değerli çocuklarımızın yetişeceğine inancımız tam. Emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkürler” dedi.

Anaokuluna malzeme desteğinde bulunan Nilüfer kadın dernekleri adına konuşan Altınşehir Kadın Derneği Başkanı Umut Aydos da, böyle anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile birlikte projeye destek olanlara teşekkür plaketi verdi. İki başkan daha sonra çocuklarla birlikte Samandağ Belediyesi Nilüfer ATÖF Anaokulu’nun açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdem açılışın ardından anaokulundaki sınıfları gezerek, çocukların sevincini paylaştı.

Başkan Turgay Erdem ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz açılışın ardından Nilüfer Belediyesi konteyner kentini de ziyaret etti. Konteyner kentte kalan kadınların ikramlarını tadarak, onlarla sohbet eden Başkan Erdem, ihtiyaçları hakkında bilgi alarak, giderilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.