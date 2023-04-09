Nilüfer'den rahat galibiyet

Sultanlar Ligi 5/8 Play-Off turuna kalacak takımları yakından ilgilendiren maçta Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı rakibi Kuzeyboru Spor Kulübü’nü 3-0 yenerek, 6. sıradaki yerini korudu.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı rakibi Kuzeyboru Spor Kulübü ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Tamer İşler ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Nilüfer’in sultanları 23. hafta maçında kolay bir galibiyet kazandı.

Dengeli başlayan 1. setin ortalarında Kuzeyboru 19-14 öne geçti. Rakip bloklarını geçmeyi başaramayan Nilüferli voleybolcular set sonunda 24-21 geriye düştü ve rakibi set sayısı kullanma şansı elde etti. Nilüfer Belediyespor üst üste bulduğu sayılarla 24-24 eşitliği sağlayarak seti uzatma sayılarına götürdü. Seyircisinin de desteği ile uzatma bölümünde hata yapmayan mavi yeşil beyazlı voleybolcular çekişmeli seti 28-26 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan 2. setin sonlarına 21-21 eşitlikle girildi. Nilüferli voleybolcular 4-0’lık seri yakalayarak bu seti de 25-21 kazandı. Üçüncü sette set boyunca oyun ve skor üstünlüğünü elinde bulunduran Nilüfer Belediyespor bu seti rahat bir oyunla 25-15 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 36’ya yükseltti.

Nilüfer Belediyespor 24. hafta maçında 14 Nisan 2023 Cuma günü deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor’a konuk olacak.