Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu” başladı. Bu yıl Üçpınar Mahallesi’nde gerçekleştirilecek yaz okuluna katılan çocuklar; keşif ve doğayı resimlemek, ritim, tasarım ve beceri koordinasyon atölyeleriyle hem eğlenecek, hem öğrenecek.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla düzenlediği etkinliklerden biri olan “Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu” başladı. Öğrenmeyi keyifli hale getiren Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu’na bu yıl, Nilüfer’in doğal güzellikleri içinde yer alan Üçpınar Mahallesi ev sahipliği yapıyor. İhsaniye, Güngören, Korubaşı, Yüzüncüyıl, Balat, Altınşehir, Çamlıca, Akçalar, Hasanağa gibi toplam 26 mahalleden yaz okuluna katılacak çocuklar, Üçpınar Mahallesi’nde gerçekleştirilecek “Doğada Keşif ve Doğayı Resimlemek”, “Defterimi Tasarlıyorum: Akordeon Ciltleme”, “Ritim”, “Küçük Kent Tasarımcıları: Şehrini Kolajla ve İnşa Et”, “Beceri Koordinasyon Parkuru” ile “Oyun Tasarımı” atölyeleriyle hem eğlenecek hem de yeni bilgiler öğrenecek.

7-10 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu’nun ilk konukları, Üçevler Mahallesi çocukları oldu. Sabah saatlerinde otobüsle Üçpınar’a giden çocuklar, Mysia Yolları rotaları hakkında bilgilenerek, doğa yürüyüşü yaptı. 1980’li yıllarda Japonların keşfettiği orman banyosu tekniğiyle yapılan yürüyüş esnasında doğayı da keşfeden çocuklar, ardından eşsiz doğa güzelliklerinden yola çıkarak resimler çizdi. Günün diğer etkinlikleri olan oyun tasarımı ve ritim atölyeleri için “Üçpınar Evi”ne geçen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Eğitmen Akın Togay eşliğinde gerçekleşen ritim atölyesinde djembe, darbuka, conga, bongo, guiro gibi çeşitli coğrafyalara ait vurmalı çalgıları tanıyan çocuklar, bu enstrümanların kullanımı ve sesleri hakkında bilgi sahibi oldu. Çocuklar, enstrümanları kullanarak da hareketli ritimler tuttu. Özgürtürk Çalık eğitmenliğindeki oyun tasarım atölyesinde ise unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeniden tasarlayarak yeni bir forma dönüştüren çocuklar, tasarladıkları oyunları oynayarak deneyimledi.

Üçevler Mahallesi’nden katılımcılar, Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu’nun ikinci gününde gerçekleştirilecek “Defterimi Tasarlıyorum: Akordiyon Ciltleme Atölyesi”nde

farklı ciltleme teknikleri, bir kitabın anatomisi, el ciltçiliğini öğrenecek ve akordiyon ciltleme tekniğiyle defter yapımını deneyimleyecek. Çocuklar ayrıca, renk bilgisi, şekil, hacim, doku oluşturma temel görsel bileşenlerden yararlanarak da baskı resim tekniğiyle akordeon defterin kapak tasarımını yapacak.

Kolaj tekniğiyle çocukların düşünce ve duygulara şekil verebilmelerini sağlayacak olan “Küçük Kent Tasarımcıları: Şehrini Kolajla” atölyesinde de katılımcılar, bireysel üretecekleri kolajların bir araya gelişiyle hayallerindeki mahalleyi kolektif bir şekilde tasarlayacaklar.

Atölyede çocukların, çevrelerinde gözlemledikleri mobilyaları hayal ederek düşünme becerilerini geliştirmeye, ölçek kavramını irdelemelerine ve kendi kişisel tarzlarını ifade ederek üretmelerine yardımcı olacak. Atölye süresinde, mimarlıktaki ölçek kavramını ve mobilyanın işlevselliğini deneyimleme fırsatı bulacak olan çocuklar, yaşadıkları çevrelerdeki eşyaları düşünme ve yeni eşyalar kurgulama becerisi kazanacaklar.

Çocukların özgüven başarısı, gücünü kontrol edebilmesi, bilgi, bedensel gelişimleri, kazanma-kaybetme duygusunun gelişmesini hedefleyen “Beceri Koordinasyon Parkuru” atölyesi de, katılımcılara yardımlaşma, iş birliği, empati kurma becerisi, azimli çalışma duygusu, takım arkadaşlarına ve kurallara saygı duyma becerisi kazandıracak.

Dopdolu programıyla çocuklara verimli bir yaz tatili geçirme imkânı sunan Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu, 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu’na katılmak isteyenler mahalle muhtarlıklarından kayıt işlemi yaptırabilir, 413 15 10 numaralı telefonu arayarak da yaz okulu hakkında detaylı bilgi alabilir.