Nilüfer'e Sağlık Müzesi kazandırılıyor

Bursa’da Nilüfer Belediyesi, sağlık alanında çalışmış veya çalışan herkesin emeğini yansıtacak ve sağlık çalışanlarına saygı duruşu niteliği taşıyacak Sağlık Müzesi’ni kente kazandırmaya hazırlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, halkla buluşturduğu müzelere, sağlık alanında yeni bir müzeyi de eklemeye hazırlanıyor. Dr. Ceyhun İrgil ile iş birliği içinde yürütülen Sağlık Müzesi çalışmaları devam ediyor. İhsaniye Mahallesi’nde daha önce aile sağlığı merkezi olarak faaliyet gösteren bina artık müze olacak. Binada başlatılan tadilat çalışmalarında sona gelindi. Tadilatın kısa sürede tamamlanmasının ardından Dr. Ceyhun İrgil’e ait sağlık obje ve belgelerinin yer aldığı kapsamlı bir koleksiyon, modern müzecilik anlayışı ile sergilenecek. Müzede, geleneksel ilaç tedavilerinden eczacılığa, diş sağlığından şifalı kaplıcalara, kadın doğumdan kulak burun boğaza birçok alanda materyal yer alacak.

Diş Hekimliği, Eczacılık, Göz, Laboratuvar gibi bölümlerin bulunacağı müzede ayrıca bir kütüphanede de oluşturulacak. Yıl içinde izlenime açılması planlanan müzede Antik çağlardan Osmanlı’ya ve günümüz Bursa’sına uzanan sağlık tarihinin öyküsü, eski ve yeni çağda sağlık tarihine ilişkin görsel objeler panolara yansıtılacak ve mankenlerle canlandırılacak.

Müzeyi gezenler zamanda yolculuk yaparken, sağlık alanındaki değişimlere de tanık olacak.

Nilüfer Belediyesi, 2023 yılı içinde faaliyete geçirmeyi planladığı Sağlık Müzesi’nde, toplumu sağlık alanında bilgilendirecek etkinlik düzenleyecek. Müzede, toplumda farkındalık oluşturacak sergiler, sağlık etkinlikleri ve söyleşiler de gerçekleştirilecek.