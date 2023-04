Nilüfer Gençlik Tiyatrosu'nda yeni oyun için çalışmalar başladı

TAKİP ET

Nilüfer Kent Tiyatrosu bünyesinde oluşturulan Nilüfer Gençlik Tiyatrosu’nda yeni sezonda sahnelenecek gençlik oyunu için çalışmalar başladı. Gençleri, çalışmaları sırasında ziyaret eden Başkan Erdem, yeni oyun heyecanlarına ortak oldu.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun, tiyatroya ilgi duyan gençleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Nilüfer Gençlik Tiyatrosu’nda çalışmalar başladı. Yeni sezonda sahnelenecek gençlik oyununu gençlerden kurulan ekiple sahneye koymayı hedefleyen Nilüfer Gençlik Tiyatrosu’nda, başvurular arasından yapılan seçimlerin ardından eğitimlere geçildi. Yeni programla gençleri sadece sahne önü değil, tiyatronun bütün önemli alanlarıyla tanıştırmayı hedefleyen Nilüfer Gençlik Tiyatrosu, katılımcılara “Oyun nasıl hazırlanır?”, “ Kostüm nasıl tasarlanır”, “Sahne amiri ne iş yapar?”, ”Ses tasarımı nasıl yapılır”, “Oyunculuk ne demektir?”, “Yönetmen nasıl çalışır” gibi konularda eğitimler veriyor. Adem Mülazım, Burak Etöz ile Ada Göktepe’nin proje yürütücülüğünü üstlendiği proje çerçevesinde hazırlanan gençlik oyunu yaz aylarında prömiyer yapacak.

Yeni oyunun heyecanını yaşayan gençleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ziyaret etti. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Erdem, geleceği ilişkin beklentilerini dinledi, onların sorularına cevap verdi.

Eğitim, kültür, sanat ve sporun Nilüfer’in ana vizyonu olduğunu söyleyen Başkan Turgay Erdem, “Kültür ve sanata yıllardır çok önem verdik ve bunun bugün meyvelerini almaya başladık. Nilüfer bugün ülke çapında kültür-sanat alanında ilk akla gelen kentlerden biri. Kültür-sanat alanında yerel yönetimlerin yapacağı çok iş var. Genç yeteneklere imkanlar sunulmalı. Bizler de bunu yıllardır yapmaya çalışıyoruz. Bu projede yer aldığınız için size çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızı yakından takip edeceğim ve ortaya koyacağınız oyunu ilgiyle izleyeceğim” dedi.

Sanatın yapılmasında en büyük katkıyı mekanların verdiğini söyleyen Başkan Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi kültür mekanlarına çok önem veriyor. Yıllarca yaptığımız çalışmaların yanında kente yeni mekanlar kazandırmak için çaba gösterdik. Nilüfer halkı da emeklerimize sahip çıktı ve açtığımız mekanları her zaman doldurdu. Nilüfer Belediyesi olarak gençlere her zaman değer verdik. Projelerimiz arasında gençler her zaman var oldu olmaya da devam edecek” dedi.