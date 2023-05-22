Nilüfer'in başarılı karikatüristlerine teşekkür

Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi’nin ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

2011 yılından bu yana binden fazla öğrenciyi karikatür sanatıyla buluşturan Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi’ne katılan çocuklar elde ettikleri başarıyla gururlandırıyor. Eğitmen Mehmet Kahraman önderliğinde çalışmalarına devam eden öğrenciler 2022-2023 döneminde ulusal ve uluslararası yarışmalarda derecelere girerek toplam 13 ödül aldı. Bulgaristan 1. Ulusal Komik Yarışması, 9. Kal-Der Bursa Karikatür Yarışması, Kal-Der Bursa Cumhuriyet’in 100. Yılı Karikatür Yarışması, 2023 Uluslararası Turizm Karikatür Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, Nilüfer Belediyesi tarafından da ödüllendirildi. Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, öğrencilerle Beşevler Gençlik Merkezi’nde bir araya geldi. Öğrencileri kutlayan Özer, çeşitli hediyeler vererek, başarıların devamını diledi.

Nilüfer Belediyesi’ne katkılarında dolayı teşekkür eden eğitmen Mehmet Kahraman da, karikatür sanatının hayal gücünü geliştirdiğini ve üretkenliği arttırdığını ifade etti. Yıllardır çok sayıda öğrenci yetiştirdiklerini belirten Karaman, başarıların karikatür sanatına ilgiyi arttırdığını söyledi.