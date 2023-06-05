Nilüfer'in Çocuk ve Gençlik Koroları'na ödül

Nilüfer Belediyesi Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu,25. Türkiye Korolar Şenliği’nde ödüle değer görüldü.

Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Türkiye Korolar Şenliği’ne Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu da katıldı. Türkiye genelinde yapılan ve 106 koronun katıldığı şenlikte küçük yaş gruplarından yetişkin yaş gruplarına kadar farklı kategoride çok sayıda koro yer aldı. Nilüfer’in Çocuk ve Gençlik Koroları da şenlikte performanslarıyla hem izleyenlerin hem de değerlendirme kurulunun beğenisini topladı. 25. Türkiye Korolar Şenliği’nde Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle “Cumhuriyet” ve “Atatürk” konulu marşlarla şarkılar seslendirildi. “Cumhuriyet Marşı” adlı eseri başarı ile seslendiren Nilüfer Çocuk Korosu, Değerlendirme Kurulu tarafından Müzik Eğitim Yayınları Özel Ödülü’ne, “Cumhuriyet” adlı eseri başarı ile seslendiren Nilüfer Gençlik Korosu da Değerlendirme Kurulu tarafından Ayhan Çetin Özel Ödülü’ne değer görüldü.

Ayrıca, Nilüfer Çocuk Korosu’na performansı için “Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı” ödülü, Nilüfer Gençlik Korosu’na da “Ritmik Beraberlik-Ritmik Uyum” ödülü verildi.

Nilüfer Çocuk Korosu daha önce 8. SANSEV Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali’nde, Nilüfer Gençlik Korosu da2. İzmir Uluslararası Korolar Festivali’nde de Nilüfer’i başarıyla temsil etmişlerdi.