Nilüfer'in Dijital İçerik Stüdyosu kapılarını açtı

Nilüfer Belediyesi kendi yayın içeriklerini üreten bir belediye olarak gelişen teknolojileri her zaman yakından takip ediyor. Bu çerçevede dijital içeriklerini daha profesyonel ortamda üretebilmek için ‘Stüdyo Nilüfer’i açtı. Modern ve teknolojik imkanlarıyla hizmet verecek mekan, dijital içerik üreten ya da bu alanlarda eğitim almak isteyen gençlere de kapılarını açacak.

Dijital ve teknolojik yatırımlarıyla fark oluşturan Nilüfer Belediyesi, bu alanda yapacağı çalışmalara güç katacak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Youtube ve Spotify kanalları başta olmak üzere dijital içeriklerin üretileceği Stüdyo Nilüfer, bu alanda faaliyet gösteren diğer organizasyonlara da örnek olacak nitelikte. Youtube programların çekilebileceği 65 metrekare stüdyo alanı, podcast kayıtlarının yapıldığı ses kayıt alanı olmak üzere toplamda 330 metrekareden oluşan Stüdyo Nilüfer’in tüm alanları dijital içerikler üretmeye uygun bir plato olarak tasarlandı. Canlı yayınların yapılabileceği, seyircili programlara elverişli olan mekan, teknolojik donanımı ile pek çok farklı içeriğe ilham olacak nitelikte.

Önümüzdeki süreçte Stüdyo Nilüfer’den, dijital içerik üretmek isteyen ve eğitim almak isteyen gençler de faydalanabilecek.

Stüdyo Nilüfer’i ziyaret ederek mekanı yerinde inceleyen Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem, “Öncü ve lider kent Nilüfer, bu yatırımıyla yine farkını ortaya koydu. Dijital İçerik Stüdyolarımız, Nilüferlileri hizmetlerimizden haberdar eden, gerekli konularda bilgilendiren, kendi yayınlarımızı ürettiğimiz teknolojik ve modern bir mekan olarak çalışmaya başladı. Bu stüdyolarda ürettiğimiz içeriklerimiz sosyal medya sayfalarımızdan yayında. Takip etmeyi ihmal etmeyin” dedi. Ayrıca herkesin bir yayıncı, bir içerik üreticisi olduğu günümüz sosyal medya dünyasında gençlere de bu alanda bir imkan sağlayacaklarını belirten Erdem, stüdyoların kapılarını çok yakında gençlere de açacaklarını ifade etti.