Nilüfer'in kıyı-köşesine estetik dokunuş

Nilüfer Belediyesi Tasarım Yılı çalışmaları çerçevesinde, kent estetiğini bozan ve atıl kalmış noktalara dokunarak, güzelleştirecek. Bu çalışmanın ilki Nilüfer Tasarım Atölyesi ve Tamirhane iş birliğiyle Esentepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Gönüllülerden oluşan ekip, mahalledeki bir trafoyu renklendirerek, çevresini yeşillendirdi.

2023 yılını “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım” yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi, kentin geleceğini Nilüferliler ile tasarlamak hedefiyle çalışmalar yapıyor. Bu hedef çerçevesinde oluşturulan, tüketim kültürüne karşı onarım kültürünü benimseyen “Tamirhane” ile yenilikçi fikirlerin kuluçka merkezi olan “Nilüfer Tasarım Atölyesi”, kente ilk dokunuşu yaptı.

Kent estetiğini bozan, ihmal edilen ve atıl kalmış noktaların gün yüzüne çıkarılacağı “Şok Kıyı Köşe” programı çerçevesinde, Esentepe Mahallesi Özen Sokak’taki bir trafo, estetik bir dokunuşla yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Farklı meslek gruplarından gönüllü gençlerin oluşturduğu ekip, kötü bir görünüme sahip trafoyu ve çevresini güzelleştirdi. Her yaştan mahalle sakininin de destek verdiği çalışmada, trafonun üzerine çizilen resimler rengârenk boyanarak, trafonun çevresi yeşillendirildi. Eski görüntüsünden eser kalmayan trafonun çevresinde, sokak hayvanlarının beslenmesi için de atık malzemeler kullanılarak mama ve su alanları oluşturuldu.

“Şok Kıyı Köşe” programı çerçevesinde kentin çeşitli noktalarına onarım odaklı estetik dokunuşların süreceğini belirten Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, çalışma hakkında bilgiler verdi. Karagöz, “Buradaki trafonun üzerine yazılar yazılmış, bakımsız ve kötü bir görünüme sahipti. Bölge sakinlerinin sokak hayvanlarını beslemek için şuursuz bir şekilde trafo çevresine bıraktığı yemek artıkları da hem çevreyi kirletiyor, hem de sağlıksız bir ortam oluşturuyordu. Tamirhane ve Nilüfer Tasarım Atölyesi iş birliğiyle gençlerden oluşan gönüllü ekip, yaptığı yenileme çalışmasıyla kötü ve sağlıksız görüntüyü ortadan kaldırdı. Ayrıca atık malzemeler kullanarak yapılan mama ve su kapları ile içine bitki diktiğimiz saksıları da trafonun çevresine koyduk. Bu çalışmaya, bölge sakinleri de destek verdi. Kentin birçok noktasına dokunarak, çok kısa süre içinde güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.