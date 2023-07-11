Nilüfer'in kütüphaneleri yaz tatilinde çocukları ağırlıyor

Nilüfer Belediyesi, bu yaz da çocukları kütüphanelerinde ağırlıyor. 6 yaş grubundaki çocuklar ve ebeveynleri için düzenlenen “Biz Bu yaz Kütüphanedeyiz” etkinliği, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in katılımıyla başladı. Kütüphanedeki etkinlikler Temmuz ayı boyunca devam edecek.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, çocukların ilkokula başlamadan önce kütüphanelerle tanışmaları amacıyla 2011 yılından bu yana “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliğini düzenliyor. Çocukların, kütüphaneler aracılığıyla kitaplarla erken yaşta tanışmaları ve ebeveynlerinin de bu tanışıklığı alışkanlığa çevirme konusunda davranış modeli geliştirmeleri amacıyla düzenlenen etkinliğe, Nilüfer’in kırsal mahallerinden 6 yaş grubundaki çocuklar katılıyor. Sıcak yaz aylarını hem ebeveynler hem de çocuklar için eğlenceli buluşmalara dönüştüren proje 4 hafta sürecek.

Üçevler Kütüphanesi’nde başlayan projenin ilk buluşmasına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. 20 ebeveyn ve 20 çocuğun katıldığı etkinlikte Başkan Erdem önce katılımcılarla sohbet etti. Çocuklara “Kütüphaneler sizin, kitapları sevin” diyerek nasihatte bulunan Başkan Erdem, “Çoğunuz önümüzdeki eğitim döneminde ilkokula başlayacaksınız. Biz de, eğitim hayatına başlamadan önce sizi kütüphanelerle tanıştırmak istedik. Kitaplar hayatınız boyunca hep sizinle olsun ki dünyaya daha geniş pencereden bakabilesiniz” diye konuştu.

Başkan Erdem daha sonra çocuklara “Peynirli Börek” isimli kitabı okudu. Etkinlikte çocuklar Esra Güneş eşliğinde Kitapla Dönüşüm Atölyesi’ne katıldı. Çocuklar atölyedeyken, ebevenyler de Demirci Kütüphanesi Sorumlusu Nurçin Kasapoğlu ile bir araya geldi. Kasapoğlu, ebeveynlere etkinlikle ilgili bilgiler verdi ve sorularını cevapladı.

“Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliği haftada 3 gün şeklinde, 6 mahallede devam edecek. 4 hafta sürecek buluşmalarda Üçevler, Akçalar, Demirci, Konaklı, Misi ve Balkan Mahallesi’nden katılımcılar yer alacak.

Nilüfer Belediyesi kütüphanelerde düzenlenen buluşmalarda drama atölyesi, okuma atölyesi gibi etkinlikler düzenleniyor. Taş masallarından yola çıkarak taş boyama etkinliklerinin de yapılacağı etkinliklerde, ebeveynler için de psikolog oturumları gerçekleştiriliyor. Ebeveynler etkinliklerde hem çocukların eğlencelerine eşlik ediyor hem de çocuk gelişimi, okuma ilgileri, kitapların eğitim öğretim alanı dışındaki rolüyle ilgili bilgi ediniyor.

Etkinliğe katılan her çocuk, kütüphane üyesi oluyor ve onlara kitaplar armağan ediliyor. Her bölümüne 20 çocuk ile 20 ebeveynin katıldığı “Biz Bu yaz Kütüphanedeyiz” etkinliği, Ağustos ayının ilk haftasında bütün katılımcıların yer alacağı şenlikle sona erecek.