Nilüfer'in sultanları Avrupa kapılarını açtı

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Avrupa kupalarına katılımın belirlendiği misli.com. Sultanlar Ligi 5/6 etabı eşleşmesinde rakibi Galatasaray HDİ Sigorta’yı ikinci maçta da 3-1 yenerek lig beşincisi oldu. Nilüfer’in sultanları bu galibiyetle CEV Challenge kupasına katılma hakkı elde etti.

Nilüfer Belediyespor Bursa’da kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Burhan Felek Spor Salonu’ndaki maçta ilk set karşılıklı sayılarla başladı. Set ortalarına 13-13 eşitlikle girildi. Ardından Nilüfer Belediyespor günün başarılı ismi Nikola Radosova’nın servis turunda

5-0’lık seri yakaladı ve aradaki farkı koruyarak seti 25-22 kazandı. İkinci sette saha içi dağılımını iyi yapan Nilüfer’in sultanları set boyunca oyun ve skor üstünlüğünü elinde tutarak bu seti açık farkla 25-17 kazandı.

Büyük çekişmeye sahne olan 3. sette her iki ekip de oyun disiplininden kopmadan mücadeleyi sürdürdü. Set Sonlarında Nilüferli voleybolcuların savunmada yaptığı basit hatalardan faydalanan Galatasaray bu seti 25-21 kazanarak setlerde durumu 2-1’e taşıdı. Dördüncü sete ev sahibi ekip etkili başladı ve set ortasında 16-11 üstünlük yakaladı. Nilüfer ekibinin oyundan düşmesi ile birlikte Başantrenör Vital Heynen ilk molasını kullandı ve yeni bir taktik anlayışla ekibini sahaya sürdü. Mola dönüşü Nilüferli voleybolcular üst üste buldukları sayılarla rakibini yakaladı. Beraberlikten sonra her iki ekibin de olağanüstü mücadele gösterdiği seti 25-23 Nilüfer Belediyespor önde tamamlayarak, maçı da 3-1 kazandı. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Bursa temsilcisi, sezonu 5. sırada tamamlayarak CEV Challenge Kupası’na katılma hakkı elde etti.