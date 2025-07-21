Nilüfer'in sürdürülebilir gıda sistemi Avrupa'da örnek oluyor

Cleverfood Sürdürülebilir Gıda Sistemi Karşılıklı Öğrenme Programı kapsamında Nilüfer’i inceleyen yabancı uzmanlar, deneyimlerini Eurocities platformunda paylaştı. Uzmanlar, Nilüfer Belediyesi’nin oluşturduğu modelden övgüyle söz etti.

Nilüfer Belediyesi’nin yerel gıda sistemindeki başarılı uygulamaları, Avrupa’da örnek gösterilen bir model haline geldi. Nilüfer Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğinde yürütülen projeleri Cleverfood Sürdürülebilir Gıda Sistemi Karşılıklı Öğrenme Programı kapsamında Nilüfer’i ziyaret eden uzmanlar, deneyimlerini Eurocities sitesinde yayımlayarak Nilüfer modelini övgüyle değerlendirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin, güçlü altyapıları ve vatandaş katılımıyla öne çıktığını vurgulayan uzmanlar; Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, gıda merkezleri ve Nilüfer Bostan satış noktalarını bir araya toplayan entegre sistemin, yerel üretimin desteklenmesi ve halkın sağlıklı gıdaya erişimin kolaylaştırılması açısından büyük önem taşıdığını belirttiler. Uzmanlar, kooperatiflerle kurulan güçlü bağların da Nilüfer’in fark oluşturan yönlerinden biri olduğunun da altını çizdiler.

Uzmanlar, bu başarının sürdürülebilir kılınması için finansmanın yanı sıra, kapasite geliştirme, uygun politika araçları ve şehirler arası deneyim paylaşım platformları için Avrupa Birliği düzeyinde doğrudan destek gerektiğini vurguladı. Nilüfer Belediyesi’nin sürdürülebilir gıda sistemleri konusunda Eurocities platformunda yayımlanan rapora https://eurocities.eu/stories/nilufer-is-building-a-local-food-system-rooted-in-participation-and-resilience/ adresinden ulaşılabilir.