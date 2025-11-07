Nilüfer'in yeni mahallesine yeni yaşam alanı

Nilüfer Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde toplam 6 bin 856 metrekarelik alana kurduğu Zafer Parkı ve Koşu Yolu hizmete açıldı. İlçe genelindeki 422’nci park olarak faaliyete geçen yeni sosyal alan, çocuk oyun grupları, koşu yolu ve spor alanlarıyla mahalle sakinlerine yeni bir nefes alma alanı sundu.

Kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve daha fazla yeşil alan oluşturmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, parklarına bir yenisini daha ekledi. Zafer Parkı ve Koşu Yolu’nun açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Bursa 24. Dönem Milletvekili İlhan Demiröz, farklı siyasi partilerden temsilciler ve meclis üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kazandırdıkları yeni alanların mahallelere yaşam ve renk kattığını belirterek, parkları sosyal yaşamın buluşma noktaları olarak gördüklerini ifade etti. Hızla gelişen 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nin sosyal alan ihtiyacına yanıt vermek için bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Özdemir, "Toplam 6 bin 856 metrekarelik, yani yaklaşık 7 dönümlük bir alandayız. Bu alanın 4 bin 769 metrekaresi yeşil alan, bin metrekareden fazlası ise çocuk oyun grupları, koşu yolu ve spor alanlarından oluşuyor. İnanıyorum ki burada 7’den 77’ye herkes keyifle vakit geçirecek" dedi.

Nilüfer’in her mahallesinde nitelikli sosyal alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, Çalı, Yaylacık, Doğanköy, Kayapa ve Kızılcıklı mahallelerinde yapımı süren parkları da en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. "Hedefimiz bu yılı 7 yeni parkla tamamlamak. Nilüfer’de yeşil alanları ve sosyal donatıları artırarak, insanların bir araya geldiği yaşam alanlarını çoğaltmaya kararlıyız" diyen Başkan Özdemir, parkın mahalleye ve Nilüfer’e hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Parklar komşuluğu ve dayanışmayı güçlendirir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de, planlamada yeşil alan miktarının artırılmasının önemine dikkat çekerek, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının her birey için temel bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Mahallelerdeki parkların sosyal bağları güçlendirdiğini vurgulayan Zeybek, "Hem çocuklarımız, hem gençlerimiz, hem de yetişkinlerimiz için bu parklar son derece değerli. Parklar, komşuluk ilişkilerini pekiştirir, dayanışmayı artırır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise, Nilüfer’in sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda insanları birbirine yakınlaştıran sosyal bir buluşma noktası kazandığını belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de açılan parkta emeği geçenlere teşekkür etti. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban ise bölgede ikinci parkın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Zafer Parkı ve Koşu Yolu’nun açılışı yapıldı. Katılımcılar parkı gezerek, yeni yeşil alanı ve sosyal donatıları inceledi.