Nilüfer Kadın Korosu Bulgaristan yolcusu

Türkiye’de tüm konserlerini sosyal projeler yararına veren Bursa Nilüfer Kadın Korosu Türk kültürü ve Türk müziğini yurtdışında da tanıtmaya devam ediyor. Ekip, önümüzdeki günlerde Bulgaristan’da bir konser verecek.

Daha önce davet edildiği ,Yunanistan,Bulgaristan,Makedonya,Hollanda,İtalya,Letonya,Portekiz ve Kıbrıs olmak üzere 8 ülkede konserler veren koro, 178 ve 179.konserlerini davet edildiği Bulgaristan’da ikinci kez giderek verecek. Bulgaristan Targovhiste Belediyesi tarafından düzenlenen korolar festivaline Türkiye’den davet edilen tek koro olarak 2 konser verecek olan koro ,ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gelen diğer korolarla birlikte ortak bir şarkı da seslendirecek.

Koro Şefi Dr.Aysel Gürel; "Bulgaristan Targovhiste Belediyesi’nin davetlisi olarak gidecek olmaktan çok mutluyuz. Türk kültürü,Türk müziği ve Türk kadınını tanıtıyor olmaktan büyük gurur duyuyor ve bu tanıtımları ülkemiz için büyük bir hizmet olarak görüyoruz.Yurtiçi ve yurtdışında talep görmemiz sanırım koromuzun farklılığından kaynaklanıyor. Bu farklılık için de büyük emekler harcıyoruz.Bu emeklerin karşılığı da böyle görüyor olmaktan mutluyuz. Amacımız,daha gidemediğimiz diğer ülkelerde de konserler verip,ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak. Bursa’dan Bulgaristan’a ulaşım desteği sağlayan Bursa Nilüfer Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyoruz"dedi.

Bulgaristan’dan 6 haziran da dönecek olan koro 19 Haziran da da, Bursa,’nın Yenişehir ilçesinde Yenişehir Yardımsevenler Derneği yararına konser verecek

Kadın Korosu depremzedeler yararına da çeşitli etkinlikler düzenlemişti.