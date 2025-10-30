Nilüfer Kadın Korosu'ndan Cumhuriyet defilesi

Nilüfer Kadın Korosu’nun Cumhuriyetin 102. yılına özel sergiledikleri ’Cumhuriyet Defilesi’ tam not aldı.

Bursa Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen ’Cumhuriyet Defilesi’ büyük beğeni topladı. Bursa Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık gösteren Nene Hatun, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Hafız Selman, Halide Edip Adıvar Gördesli Makbule’nin görsel olarak da canlandırıldığı defilede cumhuriyet sonrası kadınların giydiği kostümler de sergilendi. Finalde koro şefinin ay-yıldızlı taç ve kırmızı elbisesi ile yer aldığı sahnede Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Mehmetçikler ve tüm savaş kahramanları saygı, minnet, rahmetle anıldı.

Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, "Bu defileyi ilk kez 10 gün önce konser vermek üzere davet edildiğimiz Elazığ’da verdiğimiz konser sonrasında sergiledik. Çok fazla ilgi gören bu defilemizi bu kez de Cumhuriyet Bayramımızda Bursalılara sunduk" dedi.

Defile sonrasında Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdiresi Dr. Sevcan Yaman’ın ,Dr. Aysel Gürel’e teşekkür armağanı takdiminin ardından, defile öncesi ritim gösterisi ve konser veren engelli çocukların da sahnede yer alıp, koro üyeleri ile hep birlikte parla şarkısının seslendirilmesi izleyenlere duygulu anlar yaşattı.