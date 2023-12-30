Nilüfer Kadın Korosu'ndan moral konseri

Tüm konserlerini sosyal projeler yararına veren Bursa Nilüfer Kadın Korosu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi Hematoloji Çocuk Onkoloji Kliniği’nde tedavi görmekte olan çocuklar ve anneleri için hastanede yeni yıl moral konseri verdi.

Moral Günü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekan Yardımcısı ve Hastane Hematoloji Cocuk Onkoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr.Elif Güler Kazancı’nın açılış konuşması ile başladı.Başhekim Doç.Dr.Mehmet Oğuzhan Ay,başhekim yardımcıları,hastane yöneticileri ,sağlık personeli ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Halime Topal’ın da katılım sağladığı konser, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi Hematoloji Çocuk Onkoloji Kliniği’nin organizasyonu ile gerçekleşti.

Moral gününde koro, önce çocuk şarkılarını çocuklarla;sonra da hareketli türküleri annelerle birlikte tüm seslendirdi.Koro Şefi Dr.Aysel Gürel, "Her yıl böyle sosyal etkinliklerle moral konserleri veriyoruz.Anneler ve çocukları mutlu görmek ,bizleri de çok mutlu ediyor. Çocuklara atkı,eldiven ,bere ve pijamadan oluşan yılbaşı paketleri hazırladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ikramları ve illüzyon gösterisi de güne ayrı bir renk kattı" dedi.

Etkinlik,çalınan oyun havaları ve hep birlikte yapılan pasta kesimi ile son buldu. Koro,bu konser sonrasında aynı hastanenin Nilüfer Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi görmekte olan hastalar ve personel için de konser verdi.Moral konserlerine devam edeceklerini ifade eden Gürel "Koro olarak misyonumuz, konserlerimizle farkındalık sağlamak,terapi özelliği olan müziklerle toplumun her kesimine dokunabilmek.Yeni yılın tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Koro, huzurevleri konserleriyle devam edecek.