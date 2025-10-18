Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi'nde Güzelsoy dönemi

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi, gerçekleştirdiği genel kurulda yeni yönetimini belirledi. Temel Güzelsoy, meclisin yeni dönem başkanı oldu.

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi, Karaman Dernekler Yerleşkesi’’de düzenlediği genel kurulla yeni dönem yönetim kurulunu seçti. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurula Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın ve Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal da katılarak destek verdi.

Genel kurul toplantısının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, emeklilerin kent yaşamına katkılarının önemine vurgu yaptı. Başkan Şadi Özdemir, "Birikimleri ve hayat tecrübeleriyle toplumsal yaşamımızın yol göstericilerinden olan emekli hemşehrilerimizin, bu tür oluşumların içinde yer alarak kent yaşamına katkı sunmaları gerçekten çok kıymetli. Yeni seçilen başkan ve ekibine başarılar diliyor, bir önceki dönem yönetimine ise katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın ise, Emekliler Meclisi’nin kent konseyi çalışmalarındaki önemli rolüne dikkat çekti. Aydın, "Onların deneyimleri hem yaşamlarımızı hem gönüllerimizi aydınlatıyor. Çalışmalarımızda bizlere yol gösterici oluyor" şeklinde konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal da, "Emekliler Meclisi’miz, kentimizin hafızası ve bilgeliğidir. Onların tecrübelerinden yararlanarak daha yaşanabilir bir Nilüfer inşa etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim belirlendi

Konuşmaların ardından genel kurul maddeleri oylanarak seçime geçildi. Yapılan seçimler sonucunda Temel Güzelsoy, Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi’nin yeni dönem başkanı oldu.

Asil Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yasemin Nacar, Oya Erkonuk, İsmail Solaç, Hatice Yüksel ve Hüsmen Edip seçilirken, Yedek Yürütme Kurulu Üyeliklerine Dursun Keskin, Hakan Kandemir, Kenan Yetişen, Hakan Bulut ve Kazım Şentürk seçildi.

Seçimin ardından konuşan yeni dönem Başkanı Temel Güzelsoy, bir önceki dönem başkanı İbrahim Malçok ve yürütme kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Güzelsoy, "Birlikte daha güçlü, daha dayanışmacı bir kent için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.