Nilüfer Kent Tiyatrosu'ndan 'Lüküs Hayat' ile görkemli sezon açılışı

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu (NKT), 2025-2026 sezonunu Türk tiyatrosunun klasiği "Lüküs Hayat" müzikali ile açtı. Nazım Hikmet Kültürevi’ndeki prömiyeri, Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de izledi. Oyun, izleyicilerden tam not alarak ayakta alkışlandı.

Prömiyere Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi Haldun Dormen katıldı. Salonu tamamen dolduran izleyiciler, oyuncuların başarılı performansını ayakta alkışladı.

1933 yılında Cemal Reşit Rey’in bestelediği, Ekrem Reşit Rey’in güftelerini yazdığı eser, Oğuz Utku Güneş’in yönetmenliğinde yeniden yorumlandı. Güncel metin, Güneş’in yanı sıra Arzu Daştan Mutlu ve Gökçe Işıl Tuna tarafından kaleme alınırken, müzik direktörlüğünü Nadir Kaya, koreografisini Pınar Ataer üstlendi. Sahne tasarımını Samet Sert, kostüm tasarımını ise Deniz Göl’ün yaptığı müzikal, renkli sahneleri ve özgün yorumuyla dikkat çekti.

Oyunun ardından sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ekibi tebrik ederek çiçek takdim etti. Nilüfer’in bir sanat kenti olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "90 yıl önceki bir hayatın aynasını günümüze yansıttılar. Önemli olan bizim değerlerimiz. Nilüfer’in değerleri gülmek, paylaşmak, üretmek üzerine kurulu. Bu nedenle Nilüfer’de olmak her zaman farklıdır. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, uzun yıllardır Türkiye’de marka olmuş bir tiyatrodur" dedi.

Yönetmen Oğuz Utku Güneş, çocukluğundan beri hayran olduğu Haldun Dormen ile özdeşleşmiş "Lüküs Hayat" oyununu onun önünde sergilemenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Müdürü Kazım Güçlü ise oyunun başarısının ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu vurgulayarak tüm kadroyu kutladı.

Gecede, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, oyunun sponsoru olan Yılmazipek Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmazipek’e adına dikilen ağacın sertifikasını verdi.

Müzik, dans ve mizah dolu sahneleriyle izleyenleri hem güldüren hem düşündüren "Lüküs Hayat" müzikali, sezon boyunca tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.