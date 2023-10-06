Nilüfer Kütüphane Günleri'nde Cumhuriyet ele alınacak

Nilüfer Belediyesi’nin 21-28 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği “Nilüfer Kütüphane Günleri”nde, 100. yılında Cumhuriyet, geçmişi, bugünü ve geleceğiyle tartışılacak. Değerli isimlerin konuk olacağı etkinliklerde Cumhuriyet, sanattan edebiyata, medyadan siyasal yaşama kadar çok yönlü olarak ele alınacak.

Yıllardır kentte bilginin ve merakın peşinde okurlarına yeni ufuklar açmayı sürdüren Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, kent kültürüne katkı sağlayan buluşmalarda da değerli isimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bu önemli etkinliklerden biri olan Kütüphane Günleri bu yıl “Cumhuriyet” başlığı altında düzenlenecek. 21-28 Ekim tarihleri arasında Şiir Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Akkılıç Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi ve Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecek söyleşi, sergi ve atölyelerde Cumhuriyet, sanattan edebiyata, medyadan siyasal yaşama kadar çok yönlü olarak ele alınacak. Nilüfer Kütüphane Günleri’nde ilk etkinlik, 21 Ekim Cumartesi günü Şiir Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek. Ayşe Buğra’nın "Günümüz bazı sosyal politika sorunlarını düşünerek erken Cumhuriyet dönemine bakmak” konu başlığında yapacağı açılış konuşmasının ardından, Fikret Adaman, Fikret İlkiz ve Mehmet Alkan’ın katılımıyla düzenlenecek söyleşide Cumhuriyet’in tarihi, iktisadı ve hukuku konuşulacak.

23 Ekim Cumartesi günü Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek buluşmada Burcu Bahar “Cumhuriyet ve Atatürk” üzerine çocuklarla söyleşirken, 24 Ekim Salı günü Üçevler Kütüphanesi’nde düzenlenecek atölyede de Murat Sevinç, “Anayasa ve Demokrasi’yi konu alacak. Aynı gün saat 19.00’da Akkılıç Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek “Cumhuriyet’in Düşünsel ve Siyasal Yaşamı” söyleşisine de Emel Akal, Fatmagül Berktay, Mete Kaan Kaynar ve Tanıl Bora konuk olacak.

Nilüfer Kütüphane Günleri çerçevesinde 25 Ekim Çarşamba günü Nazım Hikmet Kültürevi Balaban Salonu’nda Melek Özlem Sezer’in katılımıyla “Şiir ve Özgürlük” atölyesi ile Ozan Kaplanoğlu, Özlem Akarsu Çelik ve Ünsal Ünlü’nün konuşmacı olarak yer alacağı “Cumhuriyet ve Yeni Medya” söyleşisi gerçekleştirilecek.

26 Ekim Perşembe günü saat 09.30’da Gülşah Güler ile “Cumhuriyet’in Çocukları” atölyesi gerçekleştirilirken, saat 19.00’da Nâzım Hikmet Kültürevi Balaban Salonu’nda Mine Söğüt, Ömer Türkeş ve Turgay Erdener’in katılımıyla “Cumhuriyet’in Sanatı ve Edebiyatı” konuşulacak.

Nilüfer Kütüphane Günleri, 27 Ekim Cuma Günü de Gökçer Tahincioğlu, Ömer Marda ve Ümit Kıvanç’ı ağırlayacak. Söyleşide, “Cumhuriyet’in Basın Hafızası” konuşulacak.

Cumhuriyet’i tüm yönleriyle derinlemesine ele alacak Nilüfer Kütüphane Günleri, son gününde de çok özel bir sergiye ev sahipliği yapacak. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık “Cumhuriyet’in ilk yılı 29 Ekim 1923 - 29 Ekim 1924” sergisi seçkisi, Akkılıç Kütüphanesi’nde açılacak. Sergi açılışının ardından düzenlenecek “Cumhuriyet’in Geleceği” başlıklı söyleşiye de Haluk Levent, Cem Say ve Özgür Mumcu katılacak.