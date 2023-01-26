Nilüfer Şehir Tiyatrosu gençleri sahneye davet ediyor

Nilüfer Şehir Tiyatrosu, yeni tiyatro sezonunda sahnelenecek gençlik oyunu için hem sahne önünü hem de sahne arkasını gençlere bırakıyor. Yapılan başvurulardan seçilecek 20 genç, seçmelerden provalara, teknik hazırlıktan, sahne yönetimine kadar bütün aşamalarda yer alacak.

Nilüfer Şehir Tiyatrosu, yeni tiyatro sezonunda gençlere büyük bir deneyim fırsatı sunuyor. Yeni sezonda sahnelenecek gençlik oyununu gençlerden kurulacak ekip hazırlayıp sahneye koyacak. Nilüfer Gençlik Tiyatrosu’nda, tiyatro oyununu her aşamasında, sahne arkasında veya sahne önünde yer almak isteyen gençler için başvuru süreci başladı.

Çalışmaları Ocak 2023’de başlayıp, Haziran 2023’de tamamlanacak olan ve 16-25 yaş aralığında bütün genç katılımcılara açık olacak Nilüfer Gençlik Tiyatrosu, hayalini gerçekleştirmek isteyenlere de bir kapı açıyor. Nilüfer Şehir Tiyatrosu ile gençlerin tiyatro aracılığıyla, kendilerini daha iyi tanımasını, özgüven kazanmasını, alacağı sorumluluklarla birlikte iş bölümünü, birlikte üretmeyi, ekip olmayı deneyimlemesini sağlayacak bir sanat üretim alanı açmayı hedefiyle Gençlik Tiyatrosu çalışmalarını yürütüyor. Bu yıl hazırlanan yeni programla gençleri sadece sahne üstü değil tiyatronun bütün önemli alanlarıyla tanıştırma amacıyla hayata geçirilen Nilüfer Gençlik Tiyatrosu, prova süreciyle tiyatronun nasıl yapıldığına dair bütün süreci gençlerle buluşturacak.

27 Ocak’ta sona erecek başvuru sürecinin ardından proje yürütücüleri Adem Mülazım, Burak Etöz ile Ada Göktepe’nin yer alacağı kurul tarafından 20 kişilik ekip belirlenecek. Projenin üst danışmanlığı Nilüfer Şehir tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban ve Nilüfer Şehir Tiyatrosu Genel Yapım Yönetmeni Özlem Daltaban danışmanlığında gerçekleşecek. 6 Aylık süreçte Nilüfer Şehir Tiyatrosu’nda yer alacak ekip 3 Şubat’ta açıklanacak ve 6 Şubat tarihinden itibaren de çalışmalarına başlayacak.

Ekipte yer alacak olan gençler, “Oyun nasıl hazırlanır?”, “ Kostüm nasıl tasarlanır”, “Sahne amiri ne iş yapar?”, ”Ses tasarımı nasıl yapılır”, “Oyunculuk ne demektir?”, “Yönetmen nasıl çalışır” gibi konularda eğitimler alacak.

Yapılacak eğitim ve atölye buluşmalarının ardından oyun provalarına geçilecek. Uzun bir prova süreci sonunda da hazırlanan gençlik oyunu prömiyer yapacak.