Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı ile üreticiye destek

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı ile çiftçinin, az masrafla daha verimli ürün elde edeceğini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi’nin, kentte şuurlu tarımın yapılması ve desteklenmesi, girdi maliyetlerinin azaltılması hedefiyle hayata geçirdiği projelerden biri olan Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı’nın açılışı törenle yapıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi içindeki ULUTEK Teknopark’ta yer alan Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı’nın açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Arca Atay, CHP eski milletvekili İlhan Demiröz ile ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz katıldı.

Toprak ve bitki analizleri ile çiftçiye rehberlik etmenin yanı sıra su ve toprak kaynaklarının korunmasına katkı sağlayan Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı’nın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’de tarımın gelişmesi, çiftçinin desteklenmesi için bir çok alanda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Verimli tarım alanlarının giderek azaldığı, mevcut tarım alanlarından en iyi şekilde yararlanmanın ve bu alanları korumanın her geçen gün daha fazla önem kazandığı bir dönemde Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı’nı kente kazandırdıklarını söyleyen Başkan Turgay Erdem, laboratuvarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı’nın ocak ayından bu yana aktif bir şekilde hizmet verdiğini dile getiren Başkan Erdem, “Laboratuvarımızda, tarım arazilerinin besin maddesi miktarı, bitkilere besin maddesi sağlama gücü; uygulanacak gübre miktarı ve cinsi; toprakta besleme bozuklukları gibi verimi etkileyecek incelemeler yapılıyor. Bu incelemeler sonucunda elde edilen veriler de çiftçilerimize rehberlik ediyor, üretici bu veriler ışığında tarımsal faaliyetlerini daha şuurlu bir şekilde sürdürüyor. Uzman personelin çalıştığı; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek güncel standart metotlar çerçevesinde hizmet veren Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarımızı NİLKOOP işletiyor. Laboratuvarımız toprak analiz sonuçlarını 5 iş gününde, yaprak analiz sonuçlarını 3 iş gününde, sulama suyu analiz sonuçlarını da 2 iş günü içinde tamamlayarak hızlıca üreticilerin bilgisine sunuyor. Çiftçimiz de bu bilgiler ışığında tarımsal faaliyetlerini sürdürerek daha az masrafla, daha verimli ürün elde ediyor” diye konuştu.

FUSILLI projesi çerçevesinde laboratuvarda daha önce 16 kırsal mahalleden 405 arazide ücretsiz analizler yapıldığını, sonuçlarının çiftçilere sunulduğunu söyleyen Erdem, “Önümüzdeki dönemde de ağırlıklı olarak ayçiçeği yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin talepleri çerçervesinde tarlalarından toprak numuneleri alınarak analizleri yapılacak. Unutulmamalıdır ki tarımsal üretimde analiz sadece bol ürün için değil aynı zamanda üretimde gübre girdisinin azaltılması, toprak ve su kaynaklarının kirletilmesinin önüne geçilmesi, sağlıklı bitkiler sayesinde bitki koruma girdilerinin daha az kullanılmasını da sağlıyor” şeklinde konuştu.

NİLKOOP Başkan Yardımcısı Arca Atay da, “Bu laboratuar ile çalışmalarımıza önemli bir halka daha ekledik. Bursa’da bu denli detaylı bir şekilde toprak, yaprak ve sulama suyu analizi yapabilecek başka bir akredite laboratuvar yok” dedi.

Gübre ve mazot maliyetlerinin yüksek olduğu günümüzde çiftçilerin maliyetini azaltacak çalışmaların önemine dikkat çeken Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey de, Nilüfer Belediyesi’nin tarımsal üretim ve çiftçiye verdiği desteğe değindi. Aybey, “Bu laboratuvar üreticilerimize can suyu olacak. Biz de sahada bulunarak, çiftçilerimizi analiz yaptırmaya teşvik edeceğiz. Nilüfer Belediyesi’nin destekleri sayesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım yaptığı merkezlerde bir numara olduk. Çiftçi mallarını korunması konusunda da önemli destekler verdi. Destek veren herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Tarımın gelişmesindeki temel taşlardan birinin de toprak etüt çalışmaları olduğunun altını çizen Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak da, çiftçinin doğru gübre kullanımı için toprak analizinin önemli olduğunu söyledi. Çakmak, “Bu çerçevede Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı’nın kurulması çok anlamlı. Çiftçi bu laboratuvarda toprak analizini yaptıracak, bunun sonucunda da hem ekonomisine katkıda bulunacak hem de çevre kirliliğinin azalmasını sağlayacak” dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, beraberindekilerle birlikte Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Laboratuvarı gezen Başkan Turgay Erdem, yapılan çalışmalar hakkında uzmanlardan detaylı bilgi aldı.