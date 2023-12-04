Nilüfer TSM Korosu'ndan Kutlu Payaslı konseri

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Cumhuriyetin 100. yılında ‘Kutlu Payaslı Eserleri’ konseriyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Cumhuriyetin 100. yılında devlet sanatçısı Kutlu Payaslı’nın eserleriyle Nazım Hikmet Kültürevi’nde sahne aldı. 68 yıllık sanat hayatıyla Türk Sanat Müziği’nin önemli değerlerinden biri olan Payaslı, geceye sesi ve eserleriyle damga vurdu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kutlu Payaslı’nın ailesi, TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Vedat Çetinkaya, TRT Ses Sanatçıları Nusret Yılmaz ile Alpay Tanrıverdi de katıldı. Şef Filiz Başıbüyük önderliğindeki Nilüfer Türk Sanat Müziği Korosu, ünlü sanatçının dillere dolanan eserlerini seslendirdi. Konser sırasında yarım asrı aşkın sanat hayatından kesitler ve hatıraları da paylaşan Payaslı, hayranlarını keyifli bir sanat yolculuğuna çıkardı. Kendi eserlerini de seslendiren usta sanatçı ilerleyen yaşına rağmen performansıyla izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı. Gecede sahne alan solistler de ünlü sanatçının eserlerini başarıyla seslendirirken, başta Payaslı olmak üzere izleyenlerden büyük alkış aldı. Konsere katılan sanatçılar Vedat Çetinkaya ile Nusret Yılmaz da Payaslı’ya sahnede eşlik ederek müzik ziyafetine imza attılar. Gecenin finalinde Başkan Erdem’de koroya katılarak son şarkı olan ‘Hayat ne güzel ne hoştur’ eserine eşlik etti.

Üç saati aşkın süren konser sonunda Başkan Turgay Erdem, Kutlu Payaslı ve Şef Filiz Başıbüyük’e çiçek vererek unutulmaz gece için kutladı. Payaslı’ya başarılarının devamını dileyen Başkan Turgay Erdem, Türk Sanat Müziği’ne kattıklarından dolayı teşekkür etti.