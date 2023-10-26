Nilüfer Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına hayvan hakları eğitimi

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına hayvan hakları konusunda eğitim verildi. Eğitimde, Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Avukat Dilruba Uslu, ‘Hayvan Hakları Kanunu ve Personelin Yasal Sorumlulukları ile ilgili önemli paylaşımlarda bulundu.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahada görev yapan personeline hayat boyu öğrenme kapsamında ‘Sahipsiz Hayvanlara Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri’ isimli eğitim programı başlattı. Alaaddinbey Mahallesi’ndeki Ek Hizmet Binası’nda yapılan eğitimin ilk bölümünde Hayvan Hakları Kanunu ve Personelin Yasal Sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Avukat Dilruba Uslu’nun verdiği eğitimde personele güncel Hayvan Hakları Kanunu anlatıldı. Katılımcılar, bu kanun kapsamındaki yasal sorumlulukları hakkında bilgilendirildi. Bursa Barosu yetkilileri, ilk defa yerel yönetimlere bu kapsamda bir eğitim düzenlediklerine dikkat çekti.

Yaklaşık 96 saat sürmesi planlanan eğitim çerçevesinde ‘Hayvanlara Yaklaşma’, ‘Müdahale Teknikleri’, ‘Hayvanların Bakım ve Beslenmesi’, ‘Hayvan Hakları Kanunu ve Yasal Yükümlülükler’, ‘Halk Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar’ konuları anlatılacak. Ayrıca personel, uygulamalı eğitimlere de katılacak. Belirtilen konu başlıklarındaki eğitimlerin tamamlanmasının ardından da katılımcılara sertifika verilecek.