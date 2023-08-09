Nilüfer yaz konserleri ile renklendi

Nilüfer Belediyesi’nin toplam 17 mahallede açık havada düzenlediği “Yaz Konserleri” sona erdi. Sıcak yaz gecelerine renk katan etkinliği binlerce vatandaş izledi.

Vatandaşların açık havada, parklarda vakit geçirmeyi tercih ettiği yazın en sıcak dönemlerinde, uygun alanlarda ücretsiz açıkhava konserleri organize eden Nilüfer Belediyesi, aşırı sıcaklarla bunalan vatandaşların yaz akşamlarına renk kattı.

Temmuz ve Ağustos aylarında farklı mahallelerde organize edilen konserlerde Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konserler verirken, Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösteri yaptı.

10 Temmuz’da Yolçatı Mahallesi’nde başlayan programlar, sırasıyla Barış, Ürünlü, Kızılcıklı, Badırga, Gölyazı, Kültür, Ataevler, Ertuğrul, Konak, Dumlupınar, 23 Nisan, Çamlıca, Büyükbalıklı, Üçevler, Beşevler ve Görükle Mahalleleri’nde yapıldı. Toplam 17 mahalledeki etkinlikleri, yaklaşık 6 bin kişi izledi.

Yaz aylarının sıcak ve yorucu günlerini müzik dinleyip, dans gösterilerini izleyerek geçiren vatandaşlar, uygulamadan hayli memnun. Konser organizasyonlarını tamamlayan Nilüfer Belediyesi, şimdi de çocuklar için yaz sineması programını başlatıyor.