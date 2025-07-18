Nilüfer Yaz Spor Okulları'nda sertifika heyecanı

Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem tamamlandı. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi birçok spor dalında temel eğitimini tamamlayan toplam bin 608 öğrenci, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem sona erdi. 7 - 18 Temmuz tarihlerini kapsayan ikinci dönemde 2010 ile 2022 doğumlu toplam bin 608 öğrenci; voleybol, futbol, basketbol, yüzme, cimnastik ve satranç branşlarında eğitim aldı. İki haftalık temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan minikler, sertifikalarını düzenlenen törenle aldılar.

Konak Olimpik Yüzme Tesisi, Çalı Yüzme Tesisi, Beşevler Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu, Üçevler Spor Tesisi ve Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri Günce Çelik, Demirhan Aslan, Gülver Deniz, Tuğçe Savaş, Olcay Keskin ve Nilüfer Belediyespor Kulüp Müdürü Kenan Daştan başarılı sporculara sertifikalarını takdim etti. Dönemi başarıyla tamamlamanın çocuklar, mutluluklarını aileleri ile paylaştı.

İkinci dönemi tamamlanan Yaz Spor Okulları’nda üçüncü dönem 21 Temmuz’da başlayacak.