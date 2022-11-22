Nilüferli çocuklar, hakları için yürüdü

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyinin Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlediği yürüyüşe katılan çocuklar, haklarına dikkat çekti. Yürüyüşün bitiş noktası olan Halk Evi önünde çocukları karşılayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, fırsat eşitliği sağlamak adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Sizleri önemsiyoruz” dedi.

20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”nin imzalanmasının ardından kabul edilen "Dünya Çocuk Hakları Günü", Nilüfer’de şenlik havasında kutlandı. Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisinin “Haklarımızı biliyoruz, bugünümüz ve geleceğimiz için yürüyoruz” sloganıyla düzenlediği yürüyüşte, çocuklar haklarına dikkat çekti.

Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayan yürüyüşe katılım büyük oldu. Ellerinde dövizlerle, şarkılar söyleyerek yürüyen yaklaşık 700 çocuk, Halk Evi önünde yürüyüşü tamamladı. Çocukları, Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem karşıladı. Meydanda toplanan çocuklar, Oyun Hareketi Derneğinin düzenlediği oyunlarla eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Başkan Turgay Erdem de çocukların neşesine ortak oldu.

"Mutlu bir hayat ve sağlıklı bir toplumsal düzen oluşturabilmemiz sizlerin iyi yetişmesine bağlı"

Oyunlara katılan Başkan Erdem, daha sonra çocuklara seslendi. Çocukların haklarına sahip çıkmalarının mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Erdem, “Bizler Nilüfer’de sizleri geleceğe hazırlamak için, çocuklara fırsat eşitliği sağlamak adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Çocukları önemsiyoruz. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz. Bundan yıllar sonra burada belediye başkanlığı koltuğunda belki de içinizden biri oturacak. Mutlu bir hayat ve sağlıklı bir toplumsal düzen oluşturabilmemiz sizlerin iyi yetişmesine bağlı. Zamanın ruhuna uygun ve iyi eğitim almanız çok önemli. Haklarınızın farkında olmanız ve haklarınıza sahip çıkmanız da çok önemli. Nilüfer’de birlikte yönetim anlayışını benimsediğimiz için her yaştan insan için katılımcılığın önünü açıyoruz. Ülkemizde demokrasinin yeşermesi, sizlerin de bu bilinçle yetişmenize bağlı” dedi.

"Her çocuğun, kendi fikirlerini dile getirmeye ve kendi yolunu çizmeye hakkı vardır"

“Geleceğiniz için haklarınıza sahip çıkmalısınız” diyerek sözlerine devam eden Başkan Erdem, “Bizler her çocuğun temel hak ve özgürlüklere sahip ve fırsat eşitliği içinde; sağlıklı, mutlu ve refah içinde bir hayat sürmesini diliyoruz. Bizler ‘Her çocuğun, kendi fikirlerini dile getirmeye ve kendi yolunu çizmeye hakkı vardır’ diyoruz. Bizler ’Her çocuğun çocuk olmaya hakkı vardır’ diyoruz. Bu düşüncelerle Dünya Çocuk Hakları Günü’nüz kutlu olsun” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nilüfer’de oturan bütün çocukları Çocuk Meclisine katılmaya davet eden Özlem Yılmaz, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne değindi. Sözleşmenin yaşama, koruma, gelişme ve katılım hakları olmak üzere 4 temel ilkeden oluştuğunu belirten Yılmaz, kendilerinin en çok katılım hakkı üzerine çalıştıklarını vurguladı. Çocukların haklarını iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, dünyanın geleceği için çevre ve iklim krizine karşı duyarlı olunmalarını vurguladı.

Konuşmaların ardından çocuklar, Denden grubunun konseriyle eğlenerek renkli anlar yaşadı.