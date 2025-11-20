Nilüferli çocuklardan 'gelecek' için anlamlı yürüyüş

Nilüfer’de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların belirlediği ’su israfı’ temasıyla kutlandı. Kendi hazırladıkları pankartlarla yürüyen çocuklara eşlik eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer’de çocuklar sadece geleceğin değil, bugünün de ortağıdır" diyerek çocuk dostu bir kent oluşturma hedefini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği, bu yıl çevre bilinciyle birleşerek renkli görüntülere sahne oldu. Nilüferli çocuklar, bu özel günü kendi belirledikleri "Bir Damla Su, Bir Dünya Yaşam" mottosuyla küresel iklim krizine ve su sıkıntısına dikkat çekerek, kutladılar.

Nilüfer Kent Konseyi önünde toplanan çocuklar, su israfına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları pankartlarla yürüyüşe geçti. "Susuz dünya istemiyoruz" sloganları eşliğinde Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen çocuklara, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elif Han Köse Çal da eşlik etti. Çevredeki vatandaşların alkışlarıyla destek verdiği yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu bir buluşmaya dönüştü.

Meydanda düzenlenen törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’de çocuk haklarının sadece 20 Kasım’da değil, yılın her günü ve her projede hayat bulduğunu belirtti. Çocukların katılım hakkını çok ciddiye aldıklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Bizim hedefimiz net; çocuk dostu bir kent olmak" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin 23 yıldır aktif bir şekilde çalışarak kent yönetimine dair kararlar aldığını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, şöyle konuştu;

"Ocak ayında 44 kurumdan 300 kişinin katılımıyla bir Çocuk Hakları Çalıştayı düzenledik. Sağlık, eğitim, korunma ve katılım gibi temel başlıklarda Nilüfer’in ihtiyaçlarını çocuklarla birlikte belirledik. Şimdi de bu çıktılar ışığında, çocukların Nilüfer’i için ‘Çocuk Politika Belgesi’ni oluşturmak üzere çalışıyoruz."

Belediyenin kreşlerden çocuk akademilerine, "Sokaklar Dönüşüyor" projesinden kütüphane hizmetlerine kadar pek çok alanda çocuklar için ürettiği projelere de değinen Başkan Şadi Özdemir, çocuklara şu sözlerle seslendi;

"Nilüfer’de çocuklar, geleceğimizin yanı sıra bugünümüzün de ortağıdır. Her çocuğun güvenli bir yuva, oyun ve söz hakkı var. Çocuklarımıza söz veriyoruz; sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklar mutluysa, herkes mutludur. Sizler bizim en değerli hazinemizsiniz."

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yasemin Arslan da çocukların katılım haklarını kullanabildikleri en önemli platformun Çocuk Meclisi olduğunu ifade etti. Bu yılki temayı "su israfı" olarak seçtiklerini belirten Arslan, "En önemli haklardan biri temiz suya ve gıdaya ulaşımdır. Su bizi hayatta tutuyor ama kaynaklarımız sonsuz değil. Her damlası, bizim ve tüm canlıların yaşamı için kritik. Bu yüzden ‘Bir Damla Su, Bir Dünya Yaşam’ diyoruz ve herkesi haklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı tam bir şenlik alanına döndü. Bando ve jonglör gösterileriyle doyasıya eğlenen çocuklar, alanda bulunan Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphanesi’ni de ziyaret ederek kitapları inceleme fırsatı buldu.