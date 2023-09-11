Nilüferli futbolcular sezona hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, Ekim ayında başlayacak 2023-2024 sezonu öncesinde İznikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 1-1 sonuçlanan maça futbolseverlerin ilgisi büyüktü.

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK) rakibini kendi evinde, İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda ağırladı. Özel maç olmasına rağmen 400’e yakın futbolsever maçı tribünden izledi. Nilüfer Belediye FSK Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla ilk yarıda 4-1-3-2 çift forvetli bir sistemle takımını sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarım saati orta alan mücadelesi şeklinde geçti. 30. dakikadan sonra kora kor ikili mücadelelerin yaşandığı maçta Nilüferli Barış karşılaşmanın 35. dakikasında topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

Teknik Direktör Batalla ikinci yarıya ilk 11’rin tamamını değiştirerek takımını 4-2-3-1 dizilişi ile sahaya sürdü. İkinci yarının başlaması ile birlikte her iki takımda atak futbolu tercih edince seyirciler bol pozisyonlu ve heyecanlı maç izlemeye başladılar. Ceza alanında yaşanan karambolde Nilüferli Sercan ters bir vuruşla topu kendi ağlarına göndererek maçta 1-1’lik eşitliği sağladı. Golün ardından oyun kontrolünü ele geçiren Nilüferli futbolcular birbirinden net pozisyonları gole çeviremeyince maç

1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Nilüfer Belediye FSK 13 Ekim 2023 Çarşamba günü de yine İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda hazırlık maçında Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.